CAMPLI CELEBRA L’AMORE CON LA “NOTTE ROMANTICA”: MUSICA, ARTE E SAPORI NEL CUORE DEL BORGO

ampli si prepara a vivere un’esperienza unica all’insegna dell’amore e della bellezza. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 19.00, il borgo teramano – inserito nel prestigioso circuito dei Borghi più Belli d’Italia – ospiterà la “Notte Romantica”, un evento nazionale dedicato alla celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, tra musica, arte e sapori.

La serata si aprirà con “Aperitivi e cene sotto le stelle”: i ristoranti e locali del centro storico proporranno menù romantici da gustare all’aperto, in un’atmosfera intima e suggestiva (è consigliata la prenotazione).

Alle ore 22.00, in Piazza Vittorio Emanuele II, è in programma il grande concerto inaugurale della rassegna internazionale “Let’s Get Lost – Storie di uomini e jazz – Summer 2025”, organizzata dall’associazione culturale Music by Eder. Due appuntamenti d’eccezione: il M° Danilo Di Paolonicola si esibirà in accordion solo con “Plays Charlie Parker”, raffinato omaggio al genio del jazz; a seguire, spazio alla passione del flamenco con “Paquendo”, spettacolo con Diego Amador e José Maria Bandera, tra i massimi esponenti del flamenco contemporaneo, in un tributo emozionante a Paco De Lucia.

A completare il programma, dalle ore 18.00, sotto i portici del Museo in Piazza San Francesco, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Amori Amari”, a cura dell’associazione Bon Ton di Anna Di Paolantonio: un percorso visivo ed emozionale sull’amore, tra luci, silenzi e immagini evocative.

«Sarà un evento dall’atmosfera magica – commenta Pietro Quaresimale, assessore agli Eventi – immersi nella bellezza e nel fascino senza tempo di uno dei borghi più belli d’Italia. Siamo lieti di ospitare l’inaugurazione della rassegna Let’s Get Lost, che unisce promozione territoriale e cultura di qualità internazionale».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Cultura e Turismo Melissa Galli, delegata al club “I Borghi più belli d’Italia”:

«Questo evento punta a generare un indotto turistico di qualità e a valorizzare Campli come luogo di dialogo tra tradizione e contemporaneità. Far parte del Club è un riconoscimento importante, e manifestazioni di questo livello ci proiettano in un circuito culturale di grande valore. Un grazie speciale a tutte le associazioni e attività locali che rendono possibile tutto questo con passione e dedizione».