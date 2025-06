GIULIANOVA, DAL 4 AL 6 LUGLIO TORNA “STRADE IN CANTO”: MUSICA, TRADIZIONE E MEMORIA PER IL PRIMO MEMORIAL GAETANO TORRESI

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare del Comune, l’evento “STRADE IN CANTO. PRIMO MEMORIAL GAETANO TORRESI”, in programma dal 4 al 6 luglio nel centro storico della città. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Giulianova, è organizzata dal gruppo corale Braga - I Caferza, di cui Gaetano Torresi, scomparso lo scorso ottobre, è stato fondatore, anima e presidente.

A illustrare l’iniziativa sono stati Mirko Tarquini, presidente dell’associazione promotrice, il vice Diego Ciafardoni, Davide Di Pietro, direttore musicale e titolare della scuola “Musica è”, e Giancarlo Ronconi, presidente di Amisad. A fare gli onori di casa, gli assessori Nausicaa Cameli e Marco Di Carlo e il consigliere Francesca Pistilli.

Il programma si preannuncia ricco e coinvolgente: si parte il 4 luglio con il saggio finale della scuola “Musica è”, l’esibizione dei Caferza e un Dj set. Il 5 luglio sarà la volta del Laccio d’Amore di Penna Sant’Andrea e delle coreografie dei Musici. Gran finale il 6 luglio con il concerto dei Lagabrigante, a partire dalle ore 21. Durante le tre giornate non mancheranno stand gastronomici, mercatini dell’artigianato, un seminario di danze popolari e il Concorso di organetto, valido per il Campionato italiano, che si terrà in sala Buozzi.

Nel corso della presentazione, Tarquini e Ciafardoni hanno ricordato con emozione la figura di Gaetano Torresi, sottolineando il suo valore umano, culturale, artistico e sociale. Istrionico, creativo e capace di aggregare, Torresi viene omaggiato con la rinascita di “Strade in canto”, un progetto da lui tanto desiderato e oggi finalmente riportato in vita.

L’iniziativa rappresenta un momento di memoria ma anche di rilancio: i canti della tradizione popolare torneranno a risuonare nelle piazze e lungo le strade di Giulianova, con l’ambizione di estendersi anche oltre il centro storico nei prossimi anni. Nella prima settimana di luglio, la città diventerà il cuore pulsante della musica popolare abruzzese, con l’organetto e la fisarmonica diatonica protagonisti assoluti.

Gli assessori Cameli e Di Carlo, insieme al consigliere Pistilli, hanno espresso la loro gratitudine ai Caferza, definiti “autentico privilegio per Giulianova, perché custodi dello spirito più profondo, originale e identitario della città”.