FOTO/SUGGESTIONI D’ESTATE: IL PORTO DI GIULIANOVA SI E' ACCESO DI MAGIA CON I FIATI DEL CONSERVATORIO BRAGA

Una serata incantevole ha avvolto il porto di Giulianova in un’atmosfera da fiaba, grazie alla musica raffinata del gruppo di fiati del Conservatorio “G. Braga”. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto godere di un momento di grande bellezza tra le luci del tramonto e le note leggere che si diffondevano tra le barche e il profilo del mare.

Protagonisti dell’evento i talentuosi musicisti del conservatorio, guidati dal maestro Alessandro Cedrone, che hanno saputo donare emozioni autentiche e raffinate al pubblico, mescolando il fascino del luogo alla potenza evocativa della musica.

Un piccolo grande esempio di come arte e territorio possano fondersi in armonia perfetta come è accaduto stasera grazie alla perfetta maestrìa del presidente dell'Ente Porto Valentino Ferrante e di tutto il cda.