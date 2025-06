MUSICA, ALBA E MAGIA: TORNANO I CONCERTI ALLA TORRE DI CERRANO

Dodici appuntamenti caratterizzano l’edizione 2025 dei Concerti all'Alba nella Torre di Cerrano a Pineto. Si inizia il 29 giugno alle 5,30 con Fasax 4tet, il 6 luglio ci sarà la musica di Alessandro “Asso” Stefana, il 13 luglio si esibirà Cafè de Paris, il 20 luglio sarà la volta de La cornamusa Virtuosa. Il 27 luglio, a cura della Delegazione FAI di Teramo, alle 5,30 sarà proposta l’iniziativa L’incanto dell’alba. Il 3 agosto alle 6 ci sarà Disangro, il 10 agosto sempre alle 6 si esibirà il Falasca Trio il 17 agosto il Jubilus Clarinet 4tet (iniziative queste ultime due a cura dell’associazione Amici della Musica 2000). Il 24 agosto è in programma l’esibizione di Stato interessante, per concludere il 31 agosto con Bombay. Due gli appuntamenti al tramonto (con inizio alle 18,30): l’8 agosto con Stefano Tanzi Wrong Together e il 23 agosto con il Diego Merletti Trio. L'iniziativa è organizzata dall'Amministrazione Comunale di Pineto e dall'Amp Torre del Cerrano in sinergia con Acs Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise. I posti sono limitati. Per informazioni 085-9491745.

“I Concerti all’alba – dichiara il Presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - rappresentano un momento di perfetta fusione tra musica, paesaggio e cultura. Quest’anno siamo orgogliosi di proporre un programma variegato, che valorizza arte e natura in una cornice unica come la Torre. L’iniziativa conferma l’attenzione al territorio e alla bellezza che la natura ci offre ogni giorno. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo cartellone”.

“Ringrazio l’ACS, FAI e Associazione Amici della Musica 2000 – dichiara il Sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta - per aver reso possibile questa rassegna. I Concerti all’alba non solo arricchiscono la nostra offerta culturale, ma promuovono anche un legame autentico con il paesaggio. Ringrazio anche l’AMP e l’assessora alla Cultura del Comune di Pineto Jessica Martella e il consigliere delegato agli eventi, Pierpaolo Cantoro, per l’impegno messo in campo. Invito cittadini e turisti a vivere queste mattine speciali, nel suggestivo silenzio della Torre di Cerrano”.