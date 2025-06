AL VIA LA RASSEGNA “TORRICELLA MUSIC SUMMER 2025”

Il centro storico di Torricella Sicura si prepara ad accogliere la nuova edizione di Torricella Music Summer 2025, il Festival che per tre serate animerà il paese con spettacoli dal vivo, musica e cultura, adingresso libero. L’evento si terrà da domani a venerdì 27 giugno con appuntamenti che valorizzano i luoghi simbolici della “Porta della Laga”. Questo il programma dettagliato della tre giorni: domani 25 giugno alle ore 21 alla Terrazza del Municipio,ad aprire la rassegna sarà lo spettacolo teatrale “I Sognatori”, liberamente ispirato alle opere di John Fante, autore simbolo dell’identità italoamericana. La regia, l’adattamento e l’interpretazione sono affidati all’intenso talento di Roberto Di Donato, accompagnato al pianoforte dalle musiche evocative del maestro Arturo Valiante. Giovedì 26 giugno, sempre alle 21 alla Terrazza del Municipio il festival prosegue con una raffinata serata jazz: protagonista un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Enrico Robuffo, per un concerto ricco di improvvisazioni e sonorità morbide, capace di trasportare il pubblico in un viaggio musicale senza tempo. Venerdì 27 giugno,alle ore 21.30,il gran finale si sposta nella suggestiva piazza Mario Capuani,dove si celebrerà il mito di Lucio Battisti, con il concerto diMaurizio Vandelli, celebre artista soprannominato “il Principe”, uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84.Successi intramontabili come “Emozioni”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, e “Il mio canto libero” risuoneranno tra le vie del paese, per una serata all’insegna del ricordo e delle emozioni. Tre serate pensate per il grande pubblico, con spettacoli di qualità e la bellezza del borgo ad accogliere artisti e spettatori. “Torricella Music Summer 2025” rappresenta un’occasione importante per promuovere cultura e turismo nell’Appennino teramano.