ESTATE A TERAMO, MUSICA SOTTO LE STELLE: GRANDI NOMI E SPETTACOLI IN PIAZZA CON LA RICCITELLI

Sarà un'estate all'insegna della grande musica quella organizzata dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”, con una rassegna di concerti e spettacoli dal vivo in programma tra fine giugno e luglio in alcune delle piazze più suggestive del centro storico cittadino.

Il calendario si apre venerdì 25 luglio alle ore 22.00 in Piazza Martiri della Libertà con Gaetano Currà e lo spettacolo “Io sono le mie canzoni”, accompagnato da Andrea Fornili e Roberto Drovandi.

Spazio poi al musical con “Be Our Guest – A Musical Celebration”, messo in scena dai Solisti Aquilani, in programma mercoledì 16 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant’Anna.

L’atmosfera cambia con il coro Chorus Novus e il progetto “Across the Musical”, che animeranno la stessa piazza venerdì 4 luglio alle ore 21.30.

Sempre in Piazza Sant’Anna, il 6 luglio, sarà la volta della band Istinto, in concerto alle 21.30, per una serata dedicata alla musica d’autore e ai suoni della natura.

Il programma si chiuderà con una serata all’insegna del jazz: sabato 19 luglio alle ore 21.30, salirà sul palco il gruppo Fidanza Jazz Combo, con il progetto “No Jazz”, sempre in Piazza Sant’Anna.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Teramo, Fondazione Tercas e Teramo NATL.

I biglietti sono acquistabili online su Ciaotickets e presso gli uffici della Riccitelli.