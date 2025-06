VIDEO-FOTO/ UN’ESTATE NEL SEGNO DI IVAN: TERAMO NATURA INDOMITA 80EDITION

Sarà una “Ivan 80 Edition” l’edizione 2025 di Teramo Natura Indomita, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Teramo e dedicata alla musica, all’arte e alla memoria. L’omaggio sarà tutto per Ivan Graziani, cantautore e chitarrista teramano tra i più originali della musica italiana, nel segno degli 80 anni dalla nascita.

L’intera Piazza Martiri della Libertà sarà allestita in onore dell’artista, trasformandosi in un percorso immersivo tra poster, totem interattivi, installazioni e contenuti multimediali che racconteranno la sua carriera e il suo legame con la città.

Culmine delle celebrazioni sarà il grande concerto del 29 agosto, con un parterre di ospiti ancora top secret, ma che si preannuncia di altissimo livello. Una serata-evento che si prevede memorabile, in cui il rock d’autore tornerà protagonista sotto le stelle di Teramo.

«Abbiamo voluto fortemente un’edizione speciale per ricordare Ivan nel suo 80º compleanno –ha dichiarato l'assessore Antonio Filipponi – perché è parte profonda dell’identità culturale teramana. Sarà una festa collettiva, ma anche un’occasione per riscoprire la sua musica con occhi e orecchie nuove».

Il programma completo di “Teramo Natura Indomita 2025” sarà svelato nelle prossime settimane, ma già da ora si annuncia come uno degli appuntamenti più sentiti e coinvolgenti dell’estate abruzzese.

Una città che si riaccende grazie alla musica, al teatro, alla poesia e allo sport. È questo lo spirito dell’edizione 2024 di "Teramo Natura Indomita – Ivan80Edition", il ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Teramo in collaborazione con ACS Abruzzo Molise, Fondazione Tercas, Teramo Ambiente e altre realtà cittadine. Un’iniziativa dedicata alla memoria di Ivan Graziani anima artistica e culturale della città, figura simbolo della musica teramana.

Il programma, che prende il via il 27 giugno con l’Arten Festival e si conclude il 18 settembre con Pompieropoli in piazza Martiri, offre oltre due mesi di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. Dalla grande musica ai festival cinematografici, dallo sport alla poesia, il cartellone attraversa piazze, parchi e luoghi simbolici di Teramo.

Tra gli appuntamenti più attesi:

Il Rustell Festival (27-29 giugno) al Parco Fluviale, simbolo di convivialità e sapori locali;

Il concerto di James Senese il 5 luglio in Piazza Sant’Anna;

Il ritorno degli Stadio con “Stadio in Concerto” il 15 agosto in Piazza Martiri; biglietti 25 e 20 euro prevendita da oggi alle 12,30 - posti numerati a sedere

L’evento internazionale con i Chemical Brothers DJ Set l’ 8 agosto al Parco Fluviale, con apertura affidata a Erol Alkan ;

Il concerto celebrativo “Ivan 80” il 19 agosto in Piazza Martiri.

Ma non solo musica. Il programma prevede anche teatro, come "Teatro DuemilaTeatro" a San Nicolò dal 10 luglio, e cinema all’aperto, come l’appuntamento del 3 luglio al parco di via Po con "Cinema con Nello e Sasa".

Ampio spazio anche alla cultura con il Premio Campiello (20 luglio) e il Premio Strega (17 settembre). Infine, lo sport sarà protagonista con l’evento “Sotto le Stelle” del 13 settembre.

L’edizione 2024 si presenta dunque come una delle più ricche e trasversali degli ultimi anni, unendo tradizione e innovazione, nel segno del ricordo di Ivan e della voglia di vivere insieme la città.