VIDEO-FOTO/ IL SALTARELLO ACCENDE L’ESTATE DELL’APPENNINO TERAMANO, IL PRESIDENTE DEL GAL GRAN SASSO LAGA MATONE CHIEDE ALLA REGIONE UNA LEGGE SUL SALTARELLO

L’Appennino teramano si prepara a vivere un’estate di musica, tradizioni e contaminazioni artistiche grazie alla “Notte del Saltarello 2025”, evento di punta del cartellone culturale promosso dal GAL Gran Sasso Laga in sinergia con i Comuni coinvolti e le realtà associative locali.

Il progetto, pensato per valorizzare il territorio e rafforzarne l’identità attraverso la cultura immateriale, unisce danza popolare, musica contemporanea e ospiti di rilevanza nazionale. Cuore pulsante della manifestazione sarà il concerto del 12 agosto presso l’Abbazia di Santa Maria di Ronzano, che vedrà protagonisti Giusy Ferreri e Clementino, in un mix esplosivo di tradizione e innovazione.

IL CONCERTO DEL 12 AGOSTO: MUSICA, EMOZIONI E IDENTITÀ

Sotto il cielo stellato d’agosto, l’Abbazia di Ronzano ospiterà una delle serate più attese: Giusy Ferreri, voce inconfondibile del pop italiano, e Clementino, artista versatile e apprezzato per la sua energia rap e le radici partenopee, si esibiranno in un concerto unico, pensato per fondere sonorità moderne e tradizione popolare.

Lo spettacolo sarà preceduto dalle esibizioni di gruppi folk itineranti e laboratori di danze popolari, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva che culminerà nel ballo collettivo del saltarello.

La manifestazione sarà completata da visite guidate, area food, area camper attrezzata e servizio navetta gratuito, per garantire a tutti un’esperienza confortevole e accessibile.

Il GAL Gran Sasso Laga, insieme ai promotori locali, punta così a fare della “Notte del Saltarello 2025” non solo un appuntamento culturale, ma un vero abbraccio identitario: