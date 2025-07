VENERDI' AL VIA I CANTIERI DELL'IMMAGINARIO





Venerdì 4 luglio si accenderanno i riflettori sull'edizione 2025 dei Cantieri dell’Immaginario all’Aquila, simbolo di rinascita culturale e urbana.

38 gli appuntamenti che, dal 4 luglio al 7 agosto, daranno forma a una delle rassegne più rappresentative dell’estate aquilana e del percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura 2026.

I Cantieri dell’Immaginario 2025, promossi dal Comune dell’Aquila, rinnovano l’obiettivo di rigenerazione urbana: la città diventa palcoscenico, accendendo piazze, scalinata e frazioni, riattivando relazioni e valorizzando tutte le comunità e non solo il centro storico. Dal 2018 al 2024, sotto la direzione del maestro e direttore d'orchestra Leonardo De Amicis, la prestigiosa manifestazione ha ospitato oltre 250 spettacoli, registrando circa 150.000 presenze.

Ricco e variegato il cartellone che in questa edizione vede protagoniste stelle del calibro di: Serena Brancale, The Kolors e Negrita per la musica pop e leggera, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Alice, Giorgio Pasotti, Ornella Muti, Giacomo Giorgio, Massimo Ranieri, Serena Rossi, Simona Molinari, Maurizio Casagrande, Giovanni Scifoni e Pierdavide Carone per il teatro e la varietà; prestigiose formazioni come l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e i Solisti Aquilani.

I Cantieri dell'Immaginario nel 2024 hanno coinvolto e fatto emozionare oltre 19.000 persone confermandosi come un “qualcosa in più di un semplice evento estivo - ha commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi - I Cantieri si sono affermati come una occasione concreta di incontro, di crescita, di riscoperta degli spazi pubblici e delle relazioni sociali. È una rassegna importante, consolidata e che tuttavia si rinnova di anno in anno, non solo nel luogo in cui si esprime - siamo partiti dall’Emiciclo per arrivare alla Scalinata di San Bernardino - sapendo interpretare la richiesta che arrivava dal territorio di garantire cultura di qualità anche al di fuori della città dell’Aquila. Si è andati così incontro a comunità che non hanno la forza economica che ha L'Aquila capoluogo: abbiamo iniziato con questo approccio lo scorso anno, quest’anno lo replicheremo con due serate in due comuni del territorio come Lucoli e Fossa”.

La prevendita dei biglietti è disponibile sulla piattaforma Ciaotickets per tutte le performance della scalinata di San Bernardino, dell’Auditorium del Parco e delle nuove location dei comuni di Fossa, Lucoli e della frazione di Collebrincioni.

Tra le principali novità, un biglietto calmierato e l’abbonamento a 6 spettacoli pensato per favorire l’accesso alla cultura. Inoltre, la rassegna conferma l’impegno verso l’inclusione e l’accessibilità: è prevista la presenza di interpreti LIS per almeno uno degli eventi, a supporto della comunità sorda.

La rassegna dei Cantieri dell’Immaginario è promossa dal Comune dell’Aquila in sinergia con gli Enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV): il Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, Gruppo E‑Motion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese e Teatro Zeta, la rassegna accoglie ben 38 appuntamenti tra musica, teatro, danza e performance multidisciplinari.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili a questo link

https://www.ciaotickets.com/it/cantieri-dell-immaginario