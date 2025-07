MOSCIANO SANT’ANGELO RIEVOCA IL DUCATO DEGLI ACQUAVIVA: STORIA, SPETTACOLI E IDENTITÀ NEI GIORNI 5 E 6 LUGLIO

Presentata questa mattina in Provincia la rievocazione “Frammenti di storia: 1393 – 1397 -1415”. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Musiano con il patrocinio del Comune di Mosciano Sant’Angelo e della Provincia di Teramo, andrà a rievocare eventi storici intercorsi tra il 1393 e il 1415, a partire dalla vendita da parte di Re Ladislao di Durazzo delle città di Atri e Teramo al conte Antonio Acquaviva per 35.000 ducati d’oro, fino alla capitolazione del castello di Mosciano Sant’Angelo sotto l’assedio del condottiero Conte da Carrara per conto della Regina Giovanna II di Napoli.

Duilio Schu e Antonello Ciabattoni, i ricercatori che hanno ricostruito la storia e che questa mattina hanno illustrato i numerosi risvolti di un’accurata indagine che ha portato anche alla rilettura di alcuni avvenimenti dell’epoca. “Nulla è leggenda – come ha sottolineato il presidente della Pro loco Antonio Di Matteo – lavoriamo a questo progetto da anni e tutti i fatti sono puntualmente ricostruiti proprio grazie al lavoro di ricerca compiuto da Shu e Ciabattoni”.

Una narrazione puntuale, quindi, andrà a ripercorrere le vicende fondative del Ducato degli Acquaviva d’Atri e valorizzerà il patrimonio identitario dei territori che ne furono parte integrante e che insistono negli odierni comuni di Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castilenti, Cellino Attanasio, Città S. Angelo, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Sant’Omero, Silvi, Teramo e Torricella Sicura che saranno presenti alla kermesse con diversi amministratori, gonfaloni e cittadini in costume.

La cerimonia di apertura della manifestazione si terrà sabato 5 luglio con inizio alle ore 20:00 e vedrà la rievocazione dell’arrivo del Duca e della Duchessa d’Acquaviva, l’apposizione simbolica del bassorilievo del 1397 sulla Torre Acquaviva, la lettura di documenti storici e un banchetto medievale con spettacoli tra piazza Capuani, via Passamonti e Piazza IV Novembre. Domenica 6 luglio, con inizio alle 20:30, ci sarà la Rievocazione dell’Assedio al Borgo fortificato di Musiano del 1415, giostre medioevali e, a fine serata, spettacoli sempre a tema.

La direzione artistica è curata da Annamaria Caprini; cibo e “taberne” allieteranno le due serate.

“La storia prenderà vita nel centro storico di Mosciano Sant’Angelo con un evento che si annuncia ricco e pieno di sorprese” dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Mosciano Sant’Angelo Donatella Cordone. “La Pro Loco di Musiano ha realizzato una manifestazione di grande valore, che celebra la storia del nostro territorio e l’importanza che ha avuto Mosciano nella storia medievale dell’Abruzzo, ma non solo. Un grazie a nome di tutta l’Amministrazione va a coloro che, con passione, dedizione e amore verso il proprio comprensorio, hanno lavorato per ridare vita ad una importante pagina di storia, arricchendo la nostra estate con una manifestazione unica nel suo genere” dichiara l’assessora alla cultura del Comune, Donatella Cordone.