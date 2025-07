TORNA REMIND FESTIVAL: MUSICA, MEMORIA E SOLIDARIETÀ SUL MARE DI ROSETO

La XV edizione di REMIND – Festival Ideale è pronta a emozionare ancora una volta il pubblico abruzzese, con una serata all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione culturale “Federica e Serena” con il patrocinio della Provincia di Teramo, dei Comuni di Montorio al Vomano, Bisenti e del Bim, si svolgerà sabato 5 luglio a partire dalle ore 19:00 nella suggestiva cornice del Lido Ah!Mar di Roseto degli Abruzzi.

Nato nel 2009 per onorare la memoria di Federica e Serena, due giovani vittime del sisma dell’Aquila, il festival si è trasformato negli anni in un appuntamento simbolo di condivisione e musica di qualità. Per la prima volta nella sua storia, REMIND approda sulla costa, accolto con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi. Alla presentazione dell’evento, svoltasi in Sala Giunta, erano presenti il sindaco Mario Nugnes, l’assessore alla Cultura Francesco Luciani, l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, la presidente dell’Associazione Elena Di Tommaso e il vicepresidente Matteo Di Giacomo.

“Quest’anno introduciamo una bellissima novità – hanno dichiarato gli amministratori – ospitando a Roseto un festival che, negli anni, si è distinto per qualità artistica e impegno civile. Un’iniziativa che arricchisce il nostro cartellone e che porta avanti il ricordo di chi non c’è più con musica e solidarietà”.

Anche per l’edizione 2025, il festival sostiene una realtà del territorio: i proventi saranno devoluti all’Associazione “Dalla mia parte” di Roseto degli Abruzzi, fondata da famiglie con figli con disabilità. Il ricavato servirà a finanziare un centro estivo inclusivo per garantire a tutti il diritto al gioco, alla socialità e a una vacanza accessibile.

“Un obiettivo alto e profondamente sentito – ha sottolineato Elena Di Tommaso – che ogni anno perseguiamo con l’aiuto di volontari, sponsor e soprattutto di un pubblico affezionato che crede nel nostro messaggio di speranza e rinascita”.

IL PROGRAMMA ARTISTICO

Ad aprire la serata sarà il dj set NIKITA di Davide Verticelli, con sonorità calde ed elettroniche pensate per accompagnare il tramonto. Seguiranno le performance di tre artisti di spicco della scena musicale contemporanea:

La Niña : performer partenopea che mescola urban poetry, elettronica e ritmi mediterranei in una narrazione tutta al femminile;

Davide Ambrogio : cantautore e polistrumentista calabrese, capace di reinterpretare la tradizione orale del Sud in chiave elettronica e spirituale;

Sarafine: vincitrice di X Factor 2023, proporrà un dj-set esplosivo tra elettronica, pop e soul.

L’ingresso è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima. Durante la serata sarà possibile gustare prodotti tipici, birre artigianali e cocktail selezionati grazie alla collaborazione del Lido Ah Mar. Presso lo stand dell’Associazione sarà disponibile anche il merchandising ufficiale 2025, il cui ricavato andrà a sostenere il progetto solidale.

ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

Il festival prevede un’area dedicata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Saranno vietati: vetro, lattine, alcolici dall’esterno, oggetti pericolosi, sostanze illegali, droni e strutture ingombranti.

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.