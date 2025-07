VIDEO / PRESENTATA L'ESTATE DI FANO ADRIANO: UNA... "MONTAGNA" DI EVENTI

Una vera e propria montagna di eventi per l'estate fanese 2025.

Grazie ai contributi della Regione Abruzzo, del Gal e del Bim e al supporto sostanziale della Cooperativa di Comunità Fanesia, che seppur di recente costituzione occupa un posto di primo piano accanto alla Pro Loco e all'associazione culturale I Grignetti, Fano Adriano si prepara a vivere una stagione estiva di altissimo livello.

Oltre 70 appuntamenti in programma già da sabato 5 luglio, con il Premio Zilli, animeranno i mesi estivi fino a settembre, tra i quali si annoverano il romantico Piano Candle Experience, spettacoli teatrali, mostre d'arte inedite, escursioni tra i sentieri panoramici del Gran Sasso e della Valle dell'alto Vomano, degustazioni enogastronomiche, giochi sportivi, ma anche momenti di relax e benessere per godere del silenzio del bosco e dell'eremo con yoga, Tuina e massaggi thailandesi.

"Siamo una piccola comunità" dice il sindaco "capace di custodire una grande tradizione dove l'intera collettività puó ritrovarsi per dedicarsi alla valorizzazione del territorio con impegno e bravura."

La squadra coesa che muove intorno all'amministrazione Servi si raccoglie nella Cooperativa Fanesia, promotrice della grande novità di quest'anno: il Fanesia Summer Camp. La presidente della Cooperativa di Comunità Marcella Cipriani spiega "diviso in due classi di laboratori esperienziali dedicati ai bambini di 3-6 anni e 5-12 anni, il campus combina attività al chiuso e all'aperto tra il borgo e la natura." Lo stesso GAL, nella persona di Carlo Matone, loda Fanesia, al suo primo anno di attività, per l'eccezionale capacità organizzativa con la quale è riuscita a riunire un calendario per una stagione ricchissima e variwgata adatta a tutti, che comprendere:

2 giornate di arrampicata e 4 escursioni in montagna grazie al coinvolgimento della Compagnia delle guide, 8 spettacoli per bambini, 13 spettacoli e concerti, 4 mostre, 2 degustazioni e 6 incontri pubblici.

Nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica delle aree interne, l'appoggio del Consorzio Bim si rivela fondamentale per sostenere il Premio Guido Montauti. "Aiutare a garantire un ampio ventaglio per un'offerta turistica varia nelle aree interne" commenta il presidente del Bim Marco Di Nicola " è prerogativa della nostra amministrazione. In un contesto come quello fanese, dove capeggia il flusso dei villeggianti romani, prestare il nostro contributo alle iniziative culturali è conferma di presenza e attenzione allo sviluppo del territorio."

EUGENIA DI GIANDOMENICO