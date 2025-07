L’AQUILA, AL VIA “I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO”: TEATRO, DANZA E MUSICA INVADONO LA CITTÀ

Saranno cinque gli appuntamenti che inaugureranno questo fine settimana la rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario”, promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con gli enti culturali cittadini e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo (Tsa). Da oggi fino al 7 agosto, la città tornerà a vivere serate di teatro, danza e concerti, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Si parte con Salemme alla Scalinata di San Bernardino

Il sipario si alza questa sera alle 21.30 alla Scalinata di San Bernardino con lo spettacolo “Ogni promessa è debito”, firmato e interpretato da Vincenzo Salemme, affiancato da un nutrito cast di attori tra cui Nicola Acunzo, Domenico Aria, Oscarino Di Maio e Pina Giarmanà. La commedia, esilarante e grottesca, gioca sul valore delle promesse, sugli equivoci e sul senso della morale popolare.

«È una commedia particolare, nuova nella struttura – racconta Salemme –. Un dialogo dentro l’altro, una specie di matrioska. Apparentemente semplice, ma in realtà frutto di una lunga scrittura, riscrittura e ispirata anche dall’incontro con la drammaturgia di Eduardo De Filippo».

Danza all’Auditorium e doppio appuntamento sabato

Sempre oggi, ma alle 19 all’Auditorium del Parco, spazio alla danza contemporanea con il Gruppo E-Motion in collaborazione con EnClaveDanza. Un evento che unisce i linguaggi del corpo e del movimento in una performance dal forte impatto visivo.

Sabato, invece, la rassegna propone altri due eventi targati Tsa. Si parte alle 19 con lo spettacolo “Ho perso la foce”, messo in scena nella lingua dei segni, per un’esperienza teatrale inclusiva ed emozionante. In serata, alle 21.30, torna protagonista la musica alla Scalinata di San Bernardino con Nino Frassica & Los Plaggers Band. Uno show tra cabaret e musica, con oltre cento brani celebri “plagiati” in chiave ironica, in un viaggio surreale e spassoso tra i classici della musica italiana e internazionale.

Domenica a Collebrincioni, la Formula 3 in concerto

Domenica sera la rassegna si sposta a Collebrincioni: alle 21.30 sarà la Società Aquilana dei Concerti “Barattelli” a salire in scena con il live della Formula 3, storica band che ha accompagnato Lucio Battisti nel suo percorso musicale. Un concerto-tributo che ripercorre i grandi successi dell’artista e della band, con un repertorio capace di far rivivere al pubblico le emozioni di un’epoca d’oro della musica italiana.