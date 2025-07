UN SUCCESSO PER JAMES SENESE CHE STREGA TERAMO (NONOSTANTE QUATTRO BALORDI CHE DISTURBANO IL PUBBLICO)





Emozioni forti e grande musica, ieri sera, in Piazza Sant’Anna a Teramo, per il concerto di James Senese, tappa del suo “Chest Nun È ‘A Terra Mia – Ottant’Anni Tour”. L’evento, organizzato da Music by Eder nell’ambito della rassegna estiva Let’s Get Lost, ha riscosso un successo di pubblico diventando uno dei momenti musicali più apprezzati dell’estate teramana. Senese, con la sua consueta intensità, ha incantato il pubblico, regalando una serata all’insegna del jazz contaminato dalle radici napoletane, tra assoli memorabili e momenti di toccante intensità. Numerosi gli applausi e grande la partecipazione del pubblico, accorso numeroso a riempire la storica piazza. Purtroppo, la magia del concerto è stata turbata dalla presenza di quattro individui, presumibilmente provenienti dall’Aquilano, visibilmente alticci, se non completamente ubriachi, che hanno disturbato a lungo la platea con urla, insulti e comportamenti molesti, arrivando quasi allo scontro fisico con altri spettatori. Decisivo l’intervento tempestivo degli uomini della sicurezza e dello staff organizzativo, che sono riusciti a riportare la calma senza ulteriori conseguenze. Anche il sindaco di Teramo, presente all’evento, si è avvicinato per rendersi conto di persona della situazione e verificare che tutto tornasse alla normalità. Il concerto è potuto proseguire regolarmente, grazie al talento intramontabile di Senese, che ha saputo trasformare la serata in un’esperienza intensa.