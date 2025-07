COCCIANTE, ELETTRA LAMBORGHINI E TOPO GIGIO: I BIG DELLA NOTTE DEI SERPENTI 2025

Saranno Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini e… Topo Gigio, tre dei superospiti della Notte dei Serpenti, edizione 2025. La terza edizione dell’evento ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, che andrà in scena domenica 20 allo Stadio del Mare di Pescara vedrà come vuole il format non solo le storiche riletture in chiave moderna del folklore abruzzese, ma anche la presenza straordinaria di ospiti vip, chiamati a confrontarsi con le canzoni della nostra tradizione popolare. In attesa del programma ufficiale, i primi nomi trapelati sono quelli di Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini e Topo Gigio, un mostro sacro della musica, un’icona giovanile e …un frammento della memoria collettiva dei non più giovanissimi, tornato però prepotentemente attuale grazie alla partecipazione sanremese in duetto con Lucio Corsi.

{