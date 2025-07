CONCERTO LE VIBRAZIONI A SANT’ONOFRIO: IL 18 LUGLIO 2025 IN PIAZZA MADONNA DELLE VITTORIE

Sant’Onofrio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate 2025. Il 18 luglio, infatti, la celebre band Le Vibrazioni salirà sul palco di Piazza Madonna delle Vittorie per un concerto dal vivo che promette di emozionare il pubblico con i loro grandi successi e nuove sonorità. Con una carriera ricca di hit e un seguito affezionato, Le Vibrazioni porteranno a Sant’Onofrio l’energia e la passione che li contraddistinguono, offrendo una serata indimenticabile sia per i fan di lunga data che per i nuovi ascoltatori. L’evento è organizzato dal Comune di Campli e rappresenta un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in una delle piazze più suggestive della città. L’ingresso al concerto è gratuito. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un buon posto e godere appieno dello spettacolo.