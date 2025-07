IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA: "L'ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE" con Diego Abatantuono

Si inaugura alle 21,30 stasera (ingresso gratuito) l’edizione 2025 dell’Imago Film Festival, con la proiezione del film “L’ultima settimana di settembre”, scritto e diretto da Gianni De Blasi e interpretato da Diego Abatantuono. Il film, uscito al cinema il 12 settembre 2024, è tratto dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi. Il racconto si svolge nel 2017 in Puglia e segue la crisi esistenziale di Pietro Rinaldi, uno scrittore depresso e alienato, interpretato da Abatantuono. Dopo un tentativo di suicidio, Pietro apprende la tragica morte della figlia e del genero in un incidente stradale, e si ritrova a dover accudire il nipote adolescente Mattia, interpretato da Biagio Venditti. Tra silenzi e gesti timidi, nonno e nipote iniziano un viaggio verso Roma sulla vecchia Citroën DS di Pietro, affrontando incontri bizzarri e momenti di umorismo e tenerezza. L’ultima settimana di settembre diventa così un percorso di rinascita personale per entrambi. Il film è una riuscitissima commedia drammatica, che si concentra sulla costruzione di un legame profondo tra due generazioni separate dalla distanza e dal lutto. La regia di De Blasi è apprezzata per il tono calibrato, capace di dosare con sensibilità ironia, dolore e speranza. La fotografia valorizza i paesaggi pugliesi, mentre il tono narrativo rispecchia la crescita interiore dei personaggi.



Per la proiezione del pomeriggio, invece, alle 18 all'Arca (ingresso gratuito) LYKKE POST PARTUM: La vita tranquilla in un allevamento di cavalli da corsa nella Svezia meridionale rurale viene sconvolta dalla nascita del secondo figlio di Lykke e Kristian nel corridoio di casa. Quello che avrebbe dovuto essere un periodo di felicità si trasforma in una discesa nell'oscurità, mentre Lykke è consumata dalla depressione post-partum. Mentre il suo mondo va in frantumi, Kristian fatica a farsi avanti, finché, temendo per i loro figli, prende la straziante decisione di andarsene. Da sola, Lykke deve lottare per uscire dall'abisso, riscoprendo la sua forza e ravvivando la speranza di una riunificazione familiare.