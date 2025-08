IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "A MAMMA NON PIACE" - ospite d'onore PIETRO MASOTTI

Stasera, alle 21:30, Piazza Martiri della Libertà (ingresso gratuito) a Teramo ospita la seconda serata dell’Imago Film Festival con la proiezione della commedia-nòir “A mamma non piace”, diretta da Gianni Leacche e tratta dall’omonimo romanzo di Gianluca Gemelli. Al centro della vicenda c’è Alina, interpretata da Monica Carpanese: una giovane badante bielorussa trasferitasi a Roma in cerca di un futuro migliore. Dopo aver superato diffidenze, ricatti e pregiudizi, accetta un impiego apparentemente tranquillo in una villa misteriosa, ignara che nasconda segreti oscuri… e un’anziana madre dai comportamenti inquietanti. Tra mistero, momenti grotteschi e un umorismo nero, Alina scoprirà molto di più sul luogo in cui lavora… e su sé stessa. Scritto da Carpanese e Innocenti, il film segna un debutto nel genere per il regista Leacche, noto per il precedente “Dolce di latte” (2008). “A mamma non piace” presenta con ironia una donna che trova nell’imprevisto un’inaspettata via di salvezza, alternando noir, commedia surreale e tensione brillante. Il film ha attirato attenzione anche nei festival. A inizio 2025 ha vinto il premio come Best Feature Film al Berlin Indie Film Festival, confermando il fascino della sua miscela tra humor nero e dramma intensificato dal contesto claustrofobico della villa.



Per la proiezione del pomeriggio, invece, alle 18 all'Arca (ingresso gratuito): LA ESTRELLA QUE PERDI' - La grande attrice Norma Reyes ha accettato di interpretare ruoli di ogni tipo per tutta la sua vita, tranne quello della madre perfetta. Mentre si prepara a recitare in un'opera teatrale mediocre, che accetta dopo essere stata disoccupata per troppo tempo, sua figlia Celeste annuncia che si sposerà e andrà a vivere di casa. Nonostante lo stress della première e il fatto che sua figlia la abbandonerà, Norma si sforza di andare avanti; finché un imprevisto non manda in tilt i piani di Celeste, dando a madre e figlia l'opportunità di rilanciare il loro rapporto.

Ospite d'onore in piazza PIETRO MASOTTI

Diplomatosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2008, ha esordito in TV con il varietà Volami nel cuore, per poi recitare in fiction come La Squadra, Squadra Narcotici e Il Commissario Montalbano, e al cinema nei film 20 sigarette (2010), L’estate di Martino (2010), 10 regole per fare innamorare (2012) e Rudy Valentino – Divo dei divi (2017).

Ha raggiunto la notorietà dal 2019, interpretando Marcello Barbieri in Il Paradiso delle Signore su Rai 1, ruolo che gli ha dato grande popolarità tra il pubblico italiano. È appassionato di sport, canto e musica (suona chitarra e percussioni), parla anche inglese e porta avanti una formazione continua tra seminari teatrali e doppiaggio.