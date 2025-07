IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "GIRIAMO UN FILM A MODO MIO" - ospite d'onore MARISA LAURITO

Stasera alle 21:30, Piazza Martiri della Libertà a Teramo ospita per la terza serata dell’Imago Film Festival la proiezione di Giriamo un film a modo mio, opera prima del giovane regista Matteo Piacenti. Il film segue Alberto, un ragazzo ambizioso deciso a realizzare un vero e proprio horror a costo di combattere contro mille intoppi. Coinvolge un gruppo di amici e sognatori – tutti con ruoli improvvisati – ma la produzione è un cantiere aperto: ritardi, malintesi, problemi tecnici e cadute comiche animano ogni ciak. In bilico tra entusiasmo ingenuo e caos organizzativo, Giriamo un film a modo mio è un’odissea divertente, romantica e autentica sul sogno di fare cinema "a modo proprio". Prodotto dallo stesso Piacenti insieme a Matteo Davoli (autore anche delle musiche), il film è interpretato da un cast corale: Matteo Piacenti, Sofia Buttini, Lino Larocca, Samuele Bigi, Giorgia Di Lorenzo, Pietro Andreoli e altri giovani talenti, molti dei quali membri della compagnia teatrale Fuoripalco. Un ritratto onesto e divertente del cinema fai-da-te e dei suoi imprevisti, con giovani interpreti e autori che raccontano la loro passione dal vivo, in un progetto autentico che nasce dal territorio e parla con spontaneità



Per la proiezione del pomeriggio, invece, alle 18 all'Arca: PASTORIS un film ambientato nel XIX secolo che racconta la storia di Domingo, un pastore dato per morto durante la guerra d'indipendenza spagnola, che torna a casa.

Ospite d'onore della serata in piazza: MARISA LAURITO

Attrice, cantante, conduttrice televisiva e artista visiva, dopo gli esordi in teatro con Eduardo De Filippo, ha raggiunto la notorietà negli anni '80 con il varietà "Quelli della notte" di Renzo Arbore. Numerosi i programmi di cui è stata conduttrice nel corso della sua carriera, che l'ha vista partecipare anche al Festival di Sanreno nel 1989 e ricoprire il ruolo, dal 2020 al 2022, di direttrice artistica del Teatro Viviani di Napoli.