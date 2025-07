IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "L'ULTIMA SFIDA" - ospite d'onore MANUELA ARCURI

Stasera alle 21:30, in Piazza Martiri della Libertà a Teramo (ingresso gratuito), il film “L’ultima sfida” di Antonio Silvestre sarà protagonista della quarta serata dell’Imago Film Festival. Un’opera prima che mescola dramma sportivo, tensione morale e sfumature da noir, ambientata nel mondo del calcio, ma capace di parlare a chiunque abbia affrontato una crisi o un bivio esistenziale. Il film racconta la storia di Massimo De Core, interpretato da Gilles Rocca, una bandiera del calcio italiano, sempre fedele alla stessa maglia e capitano amato dai tifosi, ma mai davvero vincente. Alle soglie dei quarant’anni, ha un’ultima occasione per chiudere la carriera con un trofeo: la finale di Coppa di Lega. Ma alla vigilia della partita arriva una minaccia che cambia tutto: Massimo viene ricattato da un’organizzazione criminale, che gli impone di truccare il match. In parallelo si intrecciano la pressione mediatica – acuita dalla moglie Germana (Michela Quattrociocche), influencer e figura pubblica invadente – e il fragile equilibrio con la figlia, che rappresenta l’unico legame autentico nella sua vita. Il protagonista si ritrova così sospeso tra due scelte opposte: l’onore o la resa. Vincere sul campo o perdere se stesso. “L’ultima sfida” è un film che guarda oltre il rettangolo verde. Antonio Silvestre, al suo esordio nel lungometraggio, costruisce un racconto teso e realistico, dove lo sport diventa metafora della vita e le tentazioni del potere si scontrano con il bisogno di riscatto e autenticità. Il ritmo serrato, i toni drammatici e le incursioni nel giallo rendono il film una proposta originale nel panorama italiano.



per il film del pomeriggio, alle 18 all'Arca (ingresso gratuito): SINEL Inma (infermiera, poco più che quarantenne, dall'aspetto triste ma a suo modo attraente) assiste sotto shock a come il personale medico deposita la salma di Jairo, il suo compagno, avvolta in un sacco mortuario, nella stanza degli ospiti e stabilisce un piccolo perimetro sigillando la stanza. Nel frattempo, la informano che, a causa della saturazione delle pompe funebri e degli obitori ospedalieri dovuta all'attuale crisi sanitaria, la salma deve essere isolata in modo da non poter essere spostata per 48 ore. Durante questo periodo è necessario mantenere un regime di isolamento totale finché non saranno eseguiti i test pertinenti su entrambi e non sarà trovato un luogo dove depositarla.

ospite d'onore in piazza MANUELA ARCURI