IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "MISTER GREEN" - ospite d'onore PAOLO CONTICINI

Stasera alle 21:30 in Piazza Martiri della Libertà (ingresso gratuito) a Teramo, quinta serata dell’Imago Film Festival con la proiezione di “Mister Green”, una commedia brillante e originale diretta da Gennaro Cassini. Il film racconta la storia di tre coinquilini dal carattere decisamente diverso che vivono in un appartamento nel cuore del quartiere Tuscolano di Roma: Paolo, aspirante regista napoletano; Davide, pragmatico trentenne veneto; e Aran, giovane turco dall’animo eccentrico. Quando il misterioso produttore “Mister Green” parte improvvisamente per il Brasile, lascia dietro di sé dei semi di marijuana e un manuale per coltivarli. Spinti dalla curiosità e dalla necessità, i tre decidono di trasformare l’appartamento in una piccola serra domestica, ma le loro avventure si intrecciano ben presto con situazioni esilaranti, equivoci e l’inatteso arrivo delle forze dell’ordine. Caratterizzato da un mix di riprese live-action e sequenze animate in 2D e 3D, “Mister Green” si distingue per un approccio visivo innovativo che aggiunge energia e freschezza alla narrazione, offrendo uno sguardo originale e divertente sulle sfide e i sogni della generazione giovane. Il cast è guidato dallo stesso Gennaro Cassini, che interpreta Paolo e firma anche la sceneggiatura. Accanto a lui, attori come Leonardo Bocci, Carlo Calderone, Francesco Russo e Chiara Causa contribuiscono a dare vita a questo racconto corale che unisce comicità, surreale realismo e una profonda umanità. Un’occasione da non perdere per immergersi in una commedia che parla di amicizia, speranze e piccole follie, perfetta per una calda serata estiva all’aperto.



Per la proiezione pomeridiana, invece, alle 18 all'Arca (ingresso gratuito) UNDER MY SKIN Tornato nel suo quartiere nella zona nord di Marsiglia, nel sud della Francia, Kaleem accetta un lavoro nell'edilizia. Riallaccia i rapporti con il suo migliore amico Rachad, che vuole assumerlo come manager del suo nuovo centro sportivo. Kaleem si allena duramente a Krump e incontra una misteriosa architetto greca: Marie.

Ospite d'onore in piazza: PAOLO CONTICINI

Celebre per la sua versatilità, sia sul grande schermo che in televisione, ha esordito nel cinema nel 1995 con il film Uomini uomini uomini, diretto da Christian De Sica, con cui ha costruito una lunga collaborazione nel genere dei cinepanettoni come Vacanze di Natale '95, Natale sul Nilo e altri titoli tra gli anni ’90 e primi 2000. La fama televisiva è arrivata soprattutto grazie al ruolo del vice questore Gaetano Berardi nella fiction Provaci ancora prof!, trasmessa per sette stagioni su Rai 1 insieme a Veronica Pivetti. Negli ultimi anni è diventato un volto noto anche come conduttore: ha presentato Lo Zecchino d’Oro e dal 2021 è alla guida del game show "Cash or Trash – Chi offre di più?" su Canale Nove. Nel 2022 ha vinto l’edizione de "Il cantante mascherato".