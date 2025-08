IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "IL DIRITTO ALLA FELICITÀ", premiatissimo capolavoro (girato nel Teramano) - ospite d'onore REMO GIRONE

Serata d'eccezione, quella di oggi, perché alle 21:30 Piazza Martiri della Libertà (ingresso gratuito) ospita per l’Imago Film Festival la proiezione del premiatissimo “Il diritto alla felicità”, un film delicato e profondo che racconta l’amicizia tra generazioni e culture diverse, girato nel Teramano, tra Civitella del Tronto e la stessa Teramo.

E' la storia di Libero (un Remo Girone in stato di grazia, che stasera sarà presente in piazza Martiri) un anziano venditore di libri usati che gestisce una piccola libreria. Essien (Didie Lorenz Tchumbu) è un ragazzino immigrato in Italia da qualche anno. Nonostante le differenze, tra i due nasce un’amicizia sincera che si sviluppa attraverso lo scambio di libri e storie. Libero, anche giocando con il suo nome, cerca di trasmettere a Essien il valore della libertà e della cultura, regalando al ragazzo anche una copia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il film esplora temi come l’integrazione, la lettura e l’importanza della cultura come strumento di crescita e comprensione reciproca. Scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, con una sceneggiatura che affronta temi sociali di grande attualità, “Il diritto alla felicità” è stato prodotto proprio da Imago Film e ha ricevuto il patrocinio di Federfarma, con il supporto di Sanofi. È dedicato all’UNICEF, a cui sono stati devoluti parte dei proventi derivanti dalla sua distribuzione. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti in festival nazionali e internazionali, tra cui: Miglior Film e Miglior Attore Protagonista (Remo Girone) al Ventotene Film Festival (2021), Premio Troisi alla regia al Mare Festival Salina (2021), Miglior Film e Miglior Attore Protagonista (Remo Girone) al Rieti & Sabina Film Festival (2021), Premio Signis al Washington DC International Film Festival (2021), Miglior Film al Rome Outcast Independent Film Award (2022) e vanta uno dei record di visualizzazioni sulle piattaforme streaming della Rai.



Per la proiezione del pomeriggio, alle 18 all'Arca (ingresso gratuito): FOR YOU SAKE Zulma è un'adolescente che cresce in una cittadina rurale e si sottomette ai dettami che la sua famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino.

Ospite della serata, come detto, Remo Girone: Reso popolare dal ruolo del feroce Tano Cariddi nella celebre serie tv "La piovra", dove ha lavorato in diverse stagioni a partire dal 1987, vanta una solida carriera teatrale, che lo ha visto recitare anche nello spettacolo teatrale "Lo Zio Vanja", diretto da Peter Stein, vincitore a Edimburgo nel 1996. Numerosi i ruoli ricoperti sia sul grande schermo che in televisione, tra i quali quello di Enzo Ferrari nel film "Le Mans ’66 – La grande sfida" e quello di Enzo Arisio nel blockbuster The Equalizer 3 (2023), accanto a Denzel Washington.

Tra i suoi successi teatrali il monologo “Il cacciatore di nazisti”, omaggio alla storia di Simon Wiesenthal.