IMAGO FILM FESTIVAL / STASERA IN PIAZZA "PER IL MIO BENE" - ospite d'onore PAOLA MINACCIONI

È un vero e proprio affresco, il film che stasera alle 21,30 in Piazza Martiri della Libertà (ingresso gratuito) si offre alla platea dell’Imago Film Festival: “Per il mio bene”, toccante dramma diretto da Mimmo Verdesca, che segna il suo debutto alla regia di un lungometraggio di finzione. Il film racconta la storia di Giovanna, interpretata magistralmente da Barbora Bobulova, una donna forte e determinata che gestisce l’azienda di famiglia specializzata nella lavorazione della pietra naturale. La sua vita sembra solida, tra la madre Lilia (Stefania Sandrelli) e la relazione con la figlia adolescente Alida. Tuttavia, tutto cambia quando a Giovanna viene diagnosticato un tumore al fegato e scopre che l’unica possibilità di salvezza è un trapianto da un familiare. A quel punto, Lilia le rivela un segreto inaspettato: non è sua madre biologica. Inizia così un viaggio emotivo alla ricerca della sua vera madre, Anna, che la porterà a confrontarsi con la propria identità e a riscoprire legami profondi. Il film si distingue per la sua narrazione intensa e delicata, capace di trattare temi universali come la maternità, la famiglia e la scoperta di sé con sensibilità e realismo. Le interpretazioni di Barbora Bobulova e Stefania Sandrelli sono vere prove di talento, e il cast è arricchito dalla presenza di Marie Christine Barrault e altri giovani attori. “Per il mio bene” ha già raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui il Globo d’Oro 2025 per la migliore attrice protagonista a Barbora Bobulova e diversi premi e candidature ai principali festival italiani.



Nel pomeriggio, alle 18, all'Arca (ingresso gratuito) THEY CALL ME THE PANZER Panama, 1986. A 17 anni, Rommel, che tutti chiamano "testone", cammina per le strade calciando un cartone di latte vuoto, sognando a occhi aperti di giocare a calcio. Ma Mélida, sua madre, lo spinge a cercare lavoro, mentre si prende cura della sorella Jackeline, che si guadagna da vivere vendendo fritti per le strade di Chorrillo. Il campionato si avvicina e Rommel lavora instancabilmente per un posto nei Pampers. Da "testone" chiamato così, diventerà il Panzer del calcio, della sua famiglia e di tutti. Un film ispirato alla vita di Rommel Fernández Gutiérrez, la grande leggenda del calcio panamense e di Tenerife.

Ospite d'onore della serata in piazza Martiri:

PAOLA MINACCIONI

Artista dalla straordinaria poliedricità - attrice, comica, autrice e conduttrice radiofonica - e nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in diversi film di Ferzan Özpetek, tra cui "Magnifica presenza", "Allacciate le cinture", "Mine vaganti", oltre che per aver partecipato a programmi televisivi quali "Mai dire martedì" e "Parla con me", dialogherà sul palco con Federico Perrotta e Valentina Olla.