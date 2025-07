NOTTE DEI SERPENTI 2025, ATTESO BOOM DI PRESENZE: LA SICUREZZA AL CENTRO

Dopo le 20mila presenze stimate nel 2024, l’edizione 2025 della “Notte dei Serpenti”, in programma domenica prossima, si preannuncia ancora più affollata. Il format firmato dal maestro Enrico Melozzi punta su un mix intergenerazionale che porterà sul palco artisti come Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Paola Turci e perfino Topo Gigio, promettendo di attrarre un pubblico numeroso e variegato. In particolare, la presenza di Elettra Lamborghini fa prevedere una forte affluenza giovanile, spingendo le autorità a rafforzare le misure di sicurezza.

SICUREZZA RAFFORZATA

Le riunioni operative, guidate dal prefetto Flavio Ferdani, sono in corso per definire un piano che garantisca lo svolgimento regolare della manifestazione. Previsti punti di filtraggio, orari scaglionati di accesso e divieto di ingresso con bottiglie o contenitori in vetro. Ma l’organizzazione deve fare i conti anche con una grave carenza di organico nelle forze dell’ordine, come denuncia il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP): «Gli operatori vanno in pensione e non vengono rimpiazzati, il personale è sempre più anziano e costretto a doppi turni. Serve urgentemente un rinforzo stabile e motivato». Nonostante le difficoltà, la macchina della sicurezza è in movimento per garantire una serata di musica, festa e tradizione sotto le stelle d’Abruzzo.