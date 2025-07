VIDEO-FOTO/ PRESENTATA LA XXII EDIZIONE DEL PREMIO DEL BARONE A TORTORETO, MATILDE BRANDI E' LA GRAN DAMA

Presentata la XXII edizione del Palio del Barone con l'importante novità di essere stato inserito nel progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche” ideato e condotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, con la collaborazione della Società Italiana per la Museografia e i Beni DEA (SIMBDEA). L’evento si svolgerà martedì 22 luglio, ore 21,30, al centro del lido alla Rotonda Carducci e sabato 16 agosto, ore 20, nel cuore del centro storico nella parte alta. Ideato ed organizzato dall’Associazione culturale “Due Torri”, gode dell’alto patrocinio e sostegno finanziario del Comune di Tortoreto (come Grande Evento), Regione Abruzzo, Banca del Piceno ed i numerosissimi sponsor ed il patrocinio della Provincia di Teramo. Il drappo, realizzato dall’artista Carina Pieroni di San Benedetto del Tronto, verrà conteso tra le due contrade storiche rivali: Terranova in vantaggio di 11 drappi vinti contro i 10 di Terravecchia. Quest’anno, attraverso un apposito bando, sono state rinnovate le figure dei Baroni che usciranno come da tradizione dal palazzo storico della famiglia Liberati: i coniugi Andrea Maroni e Gabriella Imperato, lui di Offida e lei del Salento, dal 2012 hanno scelto di vivere a Tortoreto per formare la loro famiglia con le loro due figlie di 12 e 6 anni. Per la nuova coppia dei Baroni anche un piacevole omaggio floreale da parte di una precedente coppia: Gabriele Barcaroli e Lidia Ciccarelli che continuano a sostenere l’evento. Il ruolo della Gran Dama delle Chiavi custodite tra le braccia della più grande tra le dame, verrà interpretato dalla showgirl e conduttrice televisiva Matilde Brandi. La Gran Dama, per la prima volta, uscirà dalla sede comunale per ricevere dalle mani del Sindaco le chiavi della città. Mentre il ruolo del Notaio sarà affidato a Matteo Di Antonio. Durante la presentazione dell’evento hanno preso la parola: Ennio Guercioni, Presidente dell’Associazione “Due Torri”; Domenico Piccioni, Sindaco del Comune di Tortoreto; Giorgio Ripani, Assessore alla Cultura e Turismo e Umberto D’Annuntiis, Assessore della Regione Abruzzo. Tutti hanno ribadito l’importanza di un evento culturale di ampio respiro come quello del Palio che da ben 22 anni, tranne il periodo della pandemia, continua a resistere e proiettarsi verso il futuro con nuovi stimoli per i tanti turisti e residenti che partecipano alle due serate. Il Palio ricorda la visita alla Baronia di Tortoreto da parte del Vicario di Federico II inviato dall’Imperatore e i grandi festeggiamenti indetti per l’occasione dal Barone Roberto di Turturitus.

Il Programma:

Martedì, 22 luglio, ore 21,30, sul lungomare di Tortoreto Lido ci sarà la serata inaugurale che è stata ampliata e decreterà l’avvio vero e proprio della manifestazione. Il Corteo Storico Medievale sarà aperto da trampolieri e dal Gruppo Tamburi interpretato dai ragazzi di Tortoreto con la magnificenza della nobiltà del tempo, poi il Barone e la Baronessa insieme a tutta la corte, la Gran Dama, le Dame e cavalieri, le ancelle, uomini in arme, musici e sbandieratori. Sarà la volta poi della presentazione del Drappo della vittoria realizzato dall’artista Carina Pieroni. La serata proseguirà con la benedizione del Drappo impartita da Padre Gregorio e la consegna dei doni della terra alla Chiesa in segno di ringraziamento. Successivamente la serata sarà animata da evoluzioni degli sbandieratori della Città di Ascoli, da spettacoli di trampolieri e giullari intervallati da una sfida preliminare dei giochi tra i due rioni storici di Terravecchia e Terranova, rappresentati rispettivamente dal simbolo della tortora e dal corvo. Per la prima volta verrà inserito il gioco della fratellanza. La serata sarà condotta con grande abilità e maestria dal conduttore televisivo Paolo Sinibaldi.

Sabato, 16 agosto, ore 20, è la serata del Palio con la sfida finale dei rioni storici Terravecchia e Terranova. Le vie del centro storico saranno animate fin dal pomeriggio da mercanti e mestieranti di un tempo, poi inizierà il maestoso corteo storico medievale con oltre 400 figuranti che indosseranno preziosissimi costumi fedelmente riprodotti da dipinti e immagini d'epoca. Una serata piena di storia, magia, fascino e attrazioni. Tante saranno le delegazioni ospiti provenienti da Marche e Abruzzo e tanti gli artisti e rievocatori tra i più gettonati in ambito nazionale e non solo, che animeranno le feste a corte arrivando dalla: Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Sarà assegnato il Premio speciale dedicato alla memoria di “Gabriele Di Davide”, 5° edizione, al gruppo che ha contribuito con più assiduità al successo del Palio. La presentazione della serata sarà affidata al direttore artistico della manifestazione nonché attore, regista ed eclettico dicitore medievale, Fabio Di Cocco. A conclusione della rievocazione il cielo si colorerà di gioia e bellezza quando sarà inscenato “l’Incendio della Torre” eseguito da una prestigiosa ditta pirotecnica. Per la prima volta

La seconda serata del 16 agosto, per i turisti e i cittadini che vivono al lido della città, verrà messo a disposizione gratuitamente dal comune dalle ore 17,30 un bus navetta della ditta Marcozzi che partirà dal Lungomare fino al centro storico e viceversa alla fine della manifestazione. Per coloro che arriveranno con l’auto saranno allestite delle aree parcheggio molto vaste di circa 300 - 400 posti auto all’ingresso del centro storico. La sicurezza della manifestazione sarà garantita dalla Croce Bianca di Alba Adriatica e dalla protezione civile di Tortoreto. La vigilanza, oltre alle Forze dell’ordine e della Polizia locale, sarà incrementata anche dalla presenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.