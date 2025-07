APPRODO 2025: ARTE, TEATRO E MUSICA ILLUMINANO GIULIANOVA ALTA DAL 31 LUGLIO AL 3 AGOSTO

Quattro giorni di arte, musica, teatro, cinema e incontri culturali. Torna dal 31 luglio al 3 agosto, nel cuore del centro storico di Giulianova Alta, Approdo, il festival multidisciplinare giunto alla sua quinta edizione. Un evento tra i più attesi dell’estate abruzzese, promosso dal circuito ACS Abruzzo, diretto da Loredana Ianucci, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Giulianova, BIM e Fondazione Tercas.

Anche per il 2025, Approdo si conferma come un appuntamento originale, capace di trasformare il borgo antico in una fucina culturale all’aperto. Tra i nomi di spicco: Ascanio Celestini, César Brie, i Quintorigo & John De Leo, Cesare Dell’Anna con Zima, e Graziano Zuccarino con la sua OMG Orghèstra.

UN FESTIVAL CHE COINVOLGE LA CITTÀ

Il festival è organizzato da ACS e dall’associazione Arkarte, con un forte radicamento nel tessuto cittadino. Anche quest’anno gli abitanti del quartiere diventeranno protagonisti, accogliendo gli artisti e condividendo esperienze e tradizioni, in un dialogo tra comunità che è la cifra distintiva di Approdo.

“Sosteniamo Approdo – spiega Stefano Scipioni, presidente di ACS – per il forte legame che la città ha sviluppato con questo progetto. È un’occasione per favorire l’incontro con i linguaggi dell’arte e dello spettacolo dal vivo, e promuovere una salute che è collettiva e sociale”.

LE ANTICIPAZIONI: ASPETTANDO APPRODO

Il festival si apre idealmente già il 25 luglio, alle 19:30, con l’incontro “Per un teatro degli attori, del fare, dell’agire”: il regista César Brie dialogherà con il pubblico sul suo spettacolo “Re Lear è morto a Mosca”, in programma il 2 agosto (Piazza Dante, ore 21:30).

Il 29 luglio (ore 21:30, Piazza Buozzi), sarà la volta del concerto “Quando il rock mette il frac” dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta da Roberto Molinelli, con un viaggio sinfonico tra le musiche di Elvis, Queen, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin e altri miti del rock.

IL PROGRAMMA PRINCIPALE

31 luglio Ore 21:30 – Ascanio Celestini in Poveri Cristi (Piazza Dante) Ore 22:45 – ZUCCARINO OMG Orghèstra (Piazza Buozzi)

1 agosto Serata “Tesori d’Abruzzo” , tra musica e narrazione (Piazza Buozzi)

2 agosto Ore 21:30 – César Brie in Re Lear è morto a Mosca (Piazza Dante) Ore 22:45 – Cesare Dell’Anna & Zima (Piazza Buozzi)

3 agosto Ore 22:00 – Quintorigo & John De Leo , in concerto per i 25 anni di Rospo (Piazza Buozzi)



I biglietti per gli spettacoli di Celestini e Brie sono disponibili su:

👉 biglietteria.acsabruzzomolise.org

TRA EDITORIA, INSTALLAZIONI E SEZIONI PER I PIÙ PICCOLI

Ampio spazio anche alla scrittura e all’editoria, con incontri quotidiani in Corso Garibaldi (ore 21:00 e 21:45), e numerose installazioni d’arte e fotografia diffuse nel centro storico. Luci LED e musica popolare mediterranea faranno da cornice ai vicoli di Giulianova Alta.

Non manca la sezione per bambini e ragazzi, con letture ad alta voce e giochi educativi lungo il corso.

“Approdo è un festival totalizzante – afferma la curatrice Loredana Ianucci – che vuole generare legami tra città, arte e progettualità, con uno sguardo anche internazionale. Una vera officina culturale”.