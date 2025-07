REMEMBER 90S: UNA NOTTE PER RIVIVERE IL MITO DEGLI ANNI NOVANTA

Un viaggio nel tempo, un tuffo nei ruggenti anni Novanta, quando le notti si accendevano al ritmo di musica, radio libere e piste da ballo gremite. È questo lo spirito di “Remember 90s”, l’evento in programma il 12 settembre allo chalet Le Hawaii di Alba Adriatica, pronto a far rivivere un’epoca irripetibile.

Un appuntamento che ha già infiammato l'entusiasmo di chi, quegli anni, li ha vissuti da protagonista. Per la prima volta insieme, si riuniranno alcune delle discoteche simbolo del clubbing anni ’90 sulla costa adriatica, come La Villa e Alta Marea. Non un semplice evento, ma un’autentica celebrazione di un’epoca che ha cambiato il modo di ballare, ascoltare musica e vivere la notte.

“Remember 90s è prima di tutto un atto d’amore verso un tempo che ha lasciato un segno profondo,” spiegano gli organizzatori. “Non è solo nostalgia: è il desiderio di onorare chi ha costruito — e vissuto — la cultura musicale di quegli anni, tra DJ, radio libere e club leggendari.”

E proprio le radio sono parte centrale del ricordo: Radio Alba Nuova, Radio D, Radio Andromeda, Radio Studio 1, Radio Odeon – vere e proprie guide emotive per un’intera generazione.

Tra i promotori dell’evento c’è Tonino Bigini, affiancato da Mauro Traini, Riccardo Piccioni, e tanti altri che hanno voluto fortemente questa serata:

“Anche quando qualcuno ha provato a ridimensionarne il senso, non ci siamo fermati. A chi dice che certi ricordi andrebbero lasciati chiusi in un cassetto, rispondiamo con la forza della passione, della memoria condivisa e di una musica che, ancora oggi, unisce.”

La serata non sarà una semplice replica del passato, ma una celebrazione consapevole: un modo per rivivere emozioni autentiche che, invece di invecchiare, si trasformano in storia da ballare di nuovo.

📣 Tutti gli aggiornamenti e le novità sono disponibili sul gruppo Facebook "Disco 90":

