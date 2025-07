FOTO-VIDEO/ LA NOTTE DEI SERPENTI INCANTA PESCARA: IN 20MILA PER CELEBRARE L’ABRUZZO TRA MUSICA E TRADIZIONE

Grande successo per la terza edizione della Notte dei Serpenti, il concertone ideato dal maestro Enrico Melozzi per valorizzare la musica e le tradizioni abruzzesi. Oltre 20.000 persone hanno affollato piazza Salotto e corso Umberto per assistere a uno spettacolo che ha unito folklore, pop e identità territoriale. Sul palco, tra gli altri, Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Paola Turci, la Banda dell’Esercito e le Farfalle olimpiche. Presente anche il mondo politico, con gli interventi del presidente della Regione Marco Marsilio, promotore dell’evento, e del sindaco Carlo Masci. Nonostante i tagli dovuti al disavanzo sanitario, la Regione ha stanziato 200mila euro e il Comune di Pescara oltre 100mila, più servizi aggiuntivi. Il concerto sarà trasmesso in prima serata su Rai2 il 28 agosto. Una serata di festa e orgoglio abruzzese che, come ha detto Marsilio, «dimostra che l’Abruzzo non è secondo a nessuno». Alla Notte dei Serpenti 2025, tenutasi allo Stadio del Mare di Pescara, una parata di stelle ha celebrato la musica e l’identità dell’Abruzzo. Ideato dal maestro Enrico Melozzi, l’evento ha visto salire sul palco artisti come Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Paola Turci e Gabriele Cirilli.A condurre la serata, per il secondo anno consecutivo, Andrea Delogu, affiancata da Topo Gigio. Emozionati e coinvolti gli artisti, tutti uniti dal forte legame con la regione: Cocciante ha ricordato le sue origini abruzzesi, Turci e Lamborghini hanno elogiato il calore del pubblico, e Cirilli ha ribadito l’orgoglio di rappresentare la sua terra.

Ieri, qualche ora prima del concertone della Notte dei Serpenti, il maestro Enrico Melozzi esprime tutto il suo orgoglio per l’Abruzzo: «Si festeggia la regione più bella del mondo e la fine del suo buio culturale». L’evento, dice, è un’occasione per riscoprire con fierezza le radici popolari, spesso nascoste per vergogna. Dietro le quinte, Melozzi appare sereno, ma attento a ogni dettaglio: «È solo mania del controllo, voglio che tutto vada bene». Tra selfie, interviste e preparativi, trova un momento per sistemare anche il look, mentre il backstage si riempie di ospiti e autorità politiche.