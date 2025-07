CI SIAMO, OGGI NOT(T)E DA OSCAR: L’UNIVERSITÀ DONA A TERAMO NUOVE EMOZIONI CILTURALI

Ci siamo, ancora poche ore e questa sera alle ore 21.00, Piazza Sant'Anna a Teramo si trasformerà in un teatro all'aperto per ospitare l'evento "NOT(T)E DA OSCAR – L'UNIVERSITÀ DI TERAMO PER LA CITTÀ". Un concerto gratuito e aperto a tutti, che unisce musica, cultura e bellezza condivisa, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile. Immaginate di trovarvi in una piazza storica, circondati da architetture antiche e da una atmosfera magica, mentre le note di alcune delle più celebri colonne sonore del cinema mondiale vi trasportano in un mondo di emozioni e di sogni. Il Quartetto Antares, formato da Agnese Tasso, Michele Braghini, Eva Impellizzeri e Michele Ballarini, eseguirà con maestria e passione le musiche di Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams, Nino Rota e molti altri, portando in scena un vero e proprio viaggio emotivo attraverso le più grandi opere cinematografiche della storia. L'evento è promosso dall'Università degli Studi di Teramo, che intende riaffermare il suo ruolo di motore culturale e promotore di bellezza condivisa. Il Magnifico Rettore Christian Corsi e la docente di Musicologia Paola Besutti saranno presenti per sottolineare il valore formativo e sociale della cultura come ponte tra l'accademia e la cittadinanza. "NOT(T)E DA OSCAR" non è solo un concerto, ma un gesto simbolico che riafferma il ruolo dell'Università come motore culturale e promotore di bellezza condivisa. Un'occasione per ritrovarsi, emozionarsi, e vivere la città attraverso l'arte. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, quindi non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile sotto le stelle. Un invito aperto a tutti, per emozionarsi e vivere la città attraverso l'arte.