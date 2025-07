TORTORETO, IL GIARDINO DEI SEMPLICI IN CONCERTO ALLA ROTONDA CARDUCCI: UN’ESTATE DI MUSICA E GRANDI EMOZIONI

Un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica italiana: martedì 30 luglio alle ore 21:00, la storica band Il Giardino dei Semplici si esibirà in concerto presso la suggestiva Rotonda Carducci, nel cuore del Lungomare Sirena di Tortoreto.Con oltre 50 anni di carriera e milioni di dischi venduti, Il Giardino dei Semplici è uno dei gruppi più longevi e amati del panorama pop melodico italiano. Nati artisticamente nel 1974, hanno attraversato generazioni con un repertorio inconfondibile che fonde romanticismo, tradizione partenopea e arrangiamenti moderni.Indimenticabili i loro brani come Miele, Tu, ca nun chiagne, Vai, Concerto in La Minore (dedicato a lei), Era bella, …E amiamoci. Una scaletta emozionante, tra evergreen e nuove sonorità, che farà cantare e ballare un pubblico di ogni età in una delle location più amate dell’estate tortoretana.È un onore ospitare a Tortoreto una band che ha fatto la storia della musica leggera italiana - ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni - Il Giardino dei Semplici ha accompagnato con le sue canzoni i momenti più belli di tante generazioni. Sarà una serata all’insegna delle emozioni autentiche, da vivere tutti insieme nel cuore pulsante della nostra città.Anche l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani esprime grande entusiasmo: In un’estate ricca di eventi di qualità, il concerto del 30 luglio è un altro tassello prezioso di un cartellone che punta ad incontrare i gusti di tutti i moltissimi turisti che visitano Tortoreto.