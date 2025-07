PALIO DEL BARONE A TORTORETO/ BAGNO DI FOLLA PER L'APERTURA DELLA XXII EDIZIONE

Bagno di folla per l’apertura della XXII edizione, con la presenza di numerosi turisti e residenti che si sono ritrovati sul lungomare di Tortoreto Lido. La serata è iniziata con il corteo storico medievale, aperto da trampolieri e dal gruppo tamburi dei ragazzi di Tortoreto, con la magnificenza della nobiltà del tempo, poi il Barone e la Baronessa interpretati per la prima volta da Andrea Maroni e Gabriella Imperato. Poi tutta la corte composta dalla Gran Dama, le dame e cavalieri, le ancelle, uomini in arme, musici e sbandieratori. Durante la presentazione del Drappo della vittoria, realizzato quest’anno dall’artista di San Benedetto del Tronto Carina Pieroni e dal coordinatore tecnico e artistico Saverio Magno, sono stati consegnati i doni della terra alla Chiesa rappresentata da Padre Gregorio Oczos. Prima del via alla sfida tra i due rioni storici, decretato dal Notaio impersonato da Matteo Di Antonio, l’Assessore alla Cultura e Turismo della Città di Tortoreto, Giorgio Ripani, ha salutato i turisti e i residenti intervenuti alla manifestazione storica. Successivamente l’evento è stato animato da evoluzioni degli sbandieratori della Città di Ascoli, da spettacoli di trampolieri e l’esibizione della compagnia teatrale “Magma” di Viterbo, intervallati da una sfida preliminare dei giochi tra i due rioni storici di Terravecchia e Terranova simbolicamente rappresentati rispettivamente dalla tortora e dal corvo, poi finito in parità (2-0). Il presentatore della serata, il conduttore televisivo Paolo Sinibladi, insieme al Presidente dell’Associazione “Due Torri” di Tortoreto, Ennio Guercioni, ha invitato tutti i presenti alla serata finale del 16 agosto, ore 20, nel cuore del centro storico con l’ospite d’onore e Gran Dama: la showgirl e conduttrice televisiva, Matilde Brandi.