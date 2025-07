FOTO-VIDEO/ TORNA PER LA DECIMA EDIZIONE “EMOZIONI IN MUSICA”, ALLO STADIO: MARCO MASINI, SETAK E NOEMI

A "dare il la" alla manifestazione, la voce graffiante di Marco Masini il 4 agosto, continuando con Setak, artista abruzzese che lancia un'occhiata alla valorizzazione del territorio, e concludendo il 6 agosto con lo spettacolo di Noemi.

Morgan Fascioli, direttore artistico, illustrando il programma per il 2025, ricorda accorato la ragione che ha dato vita alla tradizione di "Emozioni in musica. "È stata la nostalgia delle estate rosetane degli anni 70/80, quando i lidi storici ospitavano i grandi artisti del panorama musicale italiano, a stimolarci per ricreare un'atmosfera simile, ma contemporanea."

"Ci emozionerà ancora una volta" aggiunge Silvio Brocco, il presidente dell'associazione Le Ombre "il lavoro di un anno che si sublima in tre serate colme di musica e passione, coinvolgendo un pibblico vasto ed eterogeneo, oltre gli affezionati confini di Roseto."

Per il primo cittadino dello spinoso e profumato comune costiero teramano, Mario Nugnes, è in due le parole chiave che lo spirito del festival si configura: continuità e coprogettazione. "Coniugate nella passione che accomuna l'amore per l'arte e la cultura, hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo, frutto di dieci anni di ottime intuizioni."

La location rimane quella consueta dell'antistadio "Fonte dell'Olmo" che negli ultimi tre anni anni ha accolto l'emozionate festival musicale.

I biglietti sono acquistabili su Ciaoticket e Ticketone o al botteghino.

Eugenia Di Giandomenico