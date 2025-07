TERAMO CELEBRA GLI 80 ANNI DI IVAN GRAZIANI CON UNA GRANDE FESTA IN PIAZZA: “OTTANTA. BUON COMPLEANNO IVAN”

Una vera e propria festa, nella quale si incontrano e si fondono il Premio Pigro e il tour “Ottanta. Buon compleanno Ivan”, di Filippo Graziani.

È quella che il 29 agosto, in Piazza dei Martiri della Libertà di Teramo, celebrerà gli 80 anni dell’indimenticato Ivan Graziani, nato a Teramo e vissuto per molti anni a Novafeltria dove ha costruito la sua famiglia e una parte importante della sua carriera artistica.

L’appuntamento, che vuole onorare la memoria di uno straordinario cantautore, è organizzato da IMARTS e dall’Associazione Culturale Pigro, con la direzione artistica di Filippo Graziani e il patrocinio del Comune di Teramo.

Una festa che si concretizza come un vero e proprio atto d’amore nei confronti di Ivan Graziani e che vedrà sul palco, oltre a Filippo Graziani, che da marzo sta portando in giro con il suo tour questa festa di compleanno itinerante, artisti di altissimo livello che con la loro presenza e la loro musica porteranno il proprio omaggio personale a “un’artista, ma soprattutto a un uomo, dotato di una sensibilità e di un’ironia straordinarie”, come sottolinea il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Ad esibirsi, nel corso della serata, saranno infatti Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Eugenio Finardi, Mario Biondi, Michele Pecora. La serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Andrea Scanzi e di altri ospiti che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Sul palco, anche alcuni dei musicisti storici di Ivan, che lo hanno accompagnato nel tour di Cicli e Tricicli: Carlo Simonari alle tastiere, Bip Gismondi alle chitarre e Pasquale Venditto alla batteria.

“Il concerto sarà affidato a una formazione musicale solida e affiatata, che accompagna Filippo Graziani nel suo tour – spiegano gli organizzatori - Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli come polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax. “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan” è un progetto nato per celebrare gli ottant’anni dalla nascita del cantautore, una festa itinerante, travolgente, intensa, capace di accendere il pubblico con i brani più celebri e con gemme rare, scelte da Filippo per offrire uno sguardo intimo e personale sul repertorio paterno. Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di un atto d’amore creativo, in cui l’essenza dei brani resta intatta, ma si rinnova grazie agli arrangiamenti originali di Filippo, che da oltre dieci anni si dedica con dedizione alla riscoperta e alla diffusione del patrimonio musicale di Ivan”.

“Celebrare a Teramo gli 80 anni di Ivan Graziani, con una festa che ne vuole onorare la memoria, è per la nostra città un motivo di orgoglio – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – come ho avuto modo di sottolineare anche in occasione della firma del Patto di amicizia con il Comune di Novafeltria la figura di Ivan è sempre stata centrale per Teramo, città con la quale ha mantenuto sempre un fortissimo rapporto. Nel corso degli anni ne abbiamo sempre tenuto vivo il ricordo non solo ospitando e sostenendo il Premio Pigro, ma anche con altre numerose iniziative tra le quali l’installazione, in largo San Matteo, nel cuore del centro storico di Teramo, della scultura luminosa prodotta dall’artista internazionale Marco Lodola. Questa festa in suo onore, inserita nel calendario di Teramo Natura Indomita e da noi patrocinata, si inserisce dunque in quel percorso volto a promuovere lo stretto legame tra Ivan e la sua città natale, che continueremo a portare avanti anche nei prossimi anni”.

“La figura di Ivan Graziani rappresenta un vero e proprio patrimonio per la nostra città – commenta l’Assessore Antonio Filipponi – e per questo il Premio Pigro è ormai entrato a pieno regime nella programmazione artistico culturale di Teramo città capoluogo. Non posso che ringraziare Anna Bischi Graziani, Filippo Graziani, l’Associazione Culturale Pigro e tutti gli artisti che hanno reso possibile questa manifestazione, con la quale festeggeremo gli 80 anni di un cantautore che ha saputo precorrere i tempi e che ha dato e continuua a dare lustro alla nostra città”

I biglietti dell’evento saranno disponibili da oggi su Ticketmaster, al link https://www.ticketmaster.it/artist/buon-compleanno-ivan-biglietti/1337464 e, dalle 13:00 di lunedì, su Ticketone.