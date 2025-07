ATTENZIONE - CAUSA MALTEMPO LA PROIEZIONE E L'OSPITE D'ONORE DELL'IMAGO FILM FESTIVAL SI SPOSTANO ALLO SMERALDO (INGRESSO GRATUITO)



Attenzione, causa maltempo gli eventi dell'Imago Film Festival previsti per questa sera in piazza Martiri si terranno al cinema Smeraldo, sempre con ingresso gratuito. Sarà dunque allo Smeraldo che i teramani potranno non solo godere del film Per il mio bene”, toccante dramma diretto da Mimmo Verdesca, che segna il suo debutto alla regia di un lungometraggio di finzione. Il film racconta la storia di Giovanna, interpretata magistralmente da Barbora Bobulova, Stefania Sandrelli e Marie Christine Barrault, ma anche incontrare Paola Minaccioni, artista dalla straordinaria poliedricità - attrice, comica, autrice e conduttrice radiofonica - e nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in diversi film di Ferzan Özpetek, tra cui "Magnifica presenza", "Allacciate le cinture", "Mine vaganti", oltre che per aver partecipato a programmi televisivi quali "Mai dire martedì" e "Parla con me", che dialogherà sul palco con Federico Perrotta e Valentina Olla.