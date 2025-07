ARRIVA L'ATRI MUSIC CAMP, TRE GIORNI DI GRANDE MUSICA





Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale abruzzese: l’Atri Music Camp, giunto alla sua quattordicesima edizione, si terrà nei giorni 30 e 31 luglio e 1° agosto 2025 ad Atri, con la direzione artistica di Michelangelo Brandimarte e Claudio Bollini e l’organizzazione dell’Associazione Nemo Project. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Atri e il sostegno della Fondazione Tercas e del GAL Gran Sasso Laga. Il festival propone tre giornate intensive dedicate alla formazione musicale e a concerti aperti al pubblico, con un focus particolare sul pianoforte, protagonista sia dei laboratori che delle performance serali.

Durante il giorno, gli allievi parteciperanno a lezioni collettive di musica d’insieme, tenute da docenti qualificati. Sono previste anche lezioni individuali su richiesta, pensate per valorizzare il lavoro dei gruppi strumentali. Ogni sera, l’Auditorium Sant’Agostino ospiterà concerti a lume di candela, gratuiti e aperti al pubblico, con la partecipazione di due ospiti di grande rilievo della scena jazz italiana. Il 30 luglio si esibirà Ramberto Ciammarughi, pianista e compositore di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater, Billy Cobham e Miroslav Vitous. Ad Atri proporrà un’esibizione in solo, all’insegna della sperimentazione e dell’intensità interpretativa. Il 31 luglio sarà la volta di Claudio Filippini, pianista pescarese, vincitore di premi internazionali (Yamaha Music Foundation of Europe, Massimo Urbani), che ha collaborato con Wynton Marsalis, Fabrizio Bosso, Mario Biondi. Nel 2023 ha fondato la sua etichetta “Filippismo Music”. Il suo concerto spazierà dal jazz classico alla contemporaneità. Il 1° agosto si terrà il concerto finale degli allievi: un’esibizione collettiva dei partecipanti ai corsi, che presenteranno al pubblico il lavoro svolto durante il Camp.

“Il cuore dell’Atri Music Camp è sempre stato l’incontro tra generazioni, tra chi fa musica da decenni e chi la sta scoprendo ora con passione. Quest’anno, con due pianisti straordinari come Ciammarughi e Filippini, vogliamo offrire agli allievi e al pubblico un’esperienza formativa ed emotiva di altissimo livello. La musica, quando è condivisa, diventa comunità” – dichiara Michelangelo Brandimarte, Direttore Artistico del festival.

“Siamo orgogliosi di patrocinare un evento come l’Atri Music Camp - dichiara Domenico Felicione, Assessore alla Cultura del Comune di Atri - che coniuga qualità artistica, didattica e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Iniziative come questa rafforzano il ruolo di Atri come città della cultura, in grado di attrarre giovani talenti e grandi artisti in un contesto unico. Ringrazio gli organizzatori e i sostenitori del festival: la Fondazione Tercas e il GAL Gran Sasso Laga”.