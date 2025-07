TORTORETO / CRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTO - EVENTO DI CLARA

Giovedì 8 agosto, alle ore 21:30, la Rotonda Carducci di Tortoreto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere CLARA, cantautrice e attrice, una delle voci più interessanti del panorama pop italiano contemporaneo.

L’evento si aprirà con un DJ set dalle sonorità anni ’90, per scaldare l’atmosfera e coinvolgere il pubblico con un mix di ritmo e storici tormentoni.

A seguire, dalle 22:30, Clara salirà sul palco con il suo show completo di ballerini e coreografie, pronta a regalare una performance carica di emozioni e carisma.

Classe 1999, Clara si è affermata come una delle voci più autentiche e riconoscibili della nuova generazione pop. Nota al grande pubblico anche grazie al ruolo di Crazy J nella serie tv Mare Fuori, ha conquistato il pubblico con brani di successo come Origami all’alba (quadruplo disco di platino), Diamanti Grezzi, Ragazzi Fuori, Nero Gotico e il recente Febbre, presentato al Festival di Sanremo 2025. Di recente è stata protagonista anche sul palco televisivo di Battiti Live, su Canale 5, confermando la sua presenza tra le artiste più apprezzate del momento. Tra le molte collaborazioni con altri artisti, quella con Fedez ha prodotto Scelte Stupide, da settimane nella top ten dei brani più ascoltati in Italia. Accanto al talento musicale, Clara è apprezzata anche per la sua sensibilità verso le tematiche giovanili, in particolare il benessere psicologico e il sostegno ai ragazzi in difficoltà, a cui dedica attenzione attraverso progetti concreti e messaggi autentici.

Grande entusiasmo da parte dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, per quello che sarà uno degli eventi di punta dell’Estate Tortoretana 2025.

Siamo soddisfatti di ospitare Clara a Tortoreto: un’artista giovane ma già protagonista di più edizioni di Sanremo, con una voce unica ed un percorso artistico in forte crescita – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani - Sarà una serata certamente entusiasmante, che lascerà un piacevole ricordo nell’Estate Tortoretana 2025.