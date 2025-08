UNA STATUETTA ESCLUSIVA E UN PACCHETTO VIP PER IL CONCERTO OMAGGIO A IVAN GRAZIANI

In occasione del concorso musicale Pigro, dedicato alla memoria del cantautore Ivan Graziani, l’organizzazione lancia due iniziative speciali per coinvolgere il pubblico e sostenere l’evento: una statuetta in edizione limitata e un pacchetto Vip per accedere al backstage del concerto.

La statuetta, opera dell’artista Marco Lodola, è una raffinata riproduzione in miniatura della scultura di Ivan Graziani già presente in Largo San Matteo. Realizzata in serie esclusiva e limitata a soli 80 pezzi, sarà messa in vendita per sostenere l’iniziativa, offrendo ai fan un’occasione unica per portare a casa un ricordo d’autore.

Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più immersiva, è previsto anche un pacchetto Vip che consentirà l’accesso all’area backstage del concerto, con la possibilità di incontrare gli artisti protagonisti della serata.

L’atteso concerto si terrà il 29 agosto alle ore 21:30 in piazza Martiri e vedrà esibirsi sul palco alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano: Lucio Corsi, Mario Biondi, Eugenio Finardi, Dito nella Piaga e Michele Pecora, sotto la direzione artistica di Filippo Graziani, figlio del compianto cantautore teramano.

Un’occasione imperdibile per celebrare la musica e il ricordo di un grande artista, con un mix di iniziative artistiche e momenti di spettacolo che promettono emozioni e partecipazione.