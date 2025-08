VIDEO / CULTURA IN MUSICA: TORNA IL FESTIVAL DEI DUCHI D'ACQUAVIVA



26esima edizione del Festival Internazionale dei "Duchi d'Acquaviva": al via con il concerto inaugurale il 4 agosto.

L'associazione "Amici della musica 2000" per il 2025 ha deciso di esagerare con un cartellone spaziale che animerà le location più suggestive del territorio atriano, spingendosi a Cellino Attanasio, Silvi Alta e alla maestosa e solitaria Torre di Cerranno a Pineto, con concerti di musica classica di artisti di fama mondiale programmati fino al 28 agosto.

"Tra le novità di quest'anno" annuncia il direttore artistico Algino Battistini "22 classi di master tenute da docenti di livello internazionale."

La manifestazione, che va crescendo senza sosta di anno in anno, è frutto dello scambio artistico continuo che il palcoscenico del festival dei Duchi d'Acquaviva propone.

A metterlo in evidenza, le parole della direttrice d'orchestra Natalia Gonchak, che si dice fortunata e costantemente stimolata dal flusso di colleghi che incontra ogni anno e che permette all'associazione di arricchire ad ogni edizione il palinsesto di idee nuove e rinnovate.

Partner fondamentale del Festival si conferma ancora una volta la Fondazione Tercas, che per il 2025 ha contribuito alla sua realizzazione stanziando 10mila euro.

"La leva culturale rappresenta un elemento essenziale per la Fondazione" commenta il presidente Piero Di Felice "ed il Festival dei Duchi d'Acquaviva merita di continuare ad essere sostenuto e valorizzato per l'altissimo momento artistico e culturale che simboleggia per la provincia di Teramo."

Strizzando l'occhio al patrimonio territoriale, esaltando i talenti nostrani, il festival spalanca le porte d'Abruzzo ai confini più lontani, muovendo in massa il capitale umano turistico e attoriale grazie al potere trascinante della musica.