VIDEO / A PENNA SANT'ANDREA IL FOLKLORE SI FA FESTIVAL PER LA 47ESIMA VOLTA

Fino a domenica 3 agosto Penna Sant’Andrea torna capitale del Folklore internazionale con il 47esimo Incontro internazionalededicato, che ospiterà gruppi da varie parti del mondo – Messico, Ecuador, Croazia, Polonia, Serbia - oltre a gruppi folcloristici nazionali, come da tradizione in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali con la 16^ edizione della Sagra del Pane casereccio. La storica rassegna pennese segna di fatto l’apertura del cartellone eventi “Notte del Saltarello 2025” promosso dal Gal Gran Sasso Laga.

La manifestazione si caratterizza come uno dei più importanti e longevi appuntamenti del folklore in Abruzzo, con l’organizzazione del “Laccio d’amore” in collaborazione con il Comune di Penna Sant'Andrea. A presentare l’evento sono intervenuti il sindaco di Penna Sant’Andrea, Nicola Salini, la presidente dell’associazione Laccio d’Amore Francesca D’Orazio e il presidente del Gal Gran Sasso Laga Carlo Matone.

“Un evento che si tramanda di anno in anno - spiega il sindaco Salini – con quest’anno la novità della collaborazione con il gruppo d’azione locale Gal Gran Sasso Laga, nell’ambito di un cartellone più ampio dedicato alla musica popolare e al saltarello. Si conferma solido e radicato il rapporto tra i gruppi e il territorio: questi sono giorni di festa che animano il paese e imprimono rinnovata energia a tutto il territorio. Un ringraziamento all’associazione Laccio d’Amore, che con dedizione e impegno offre ogni anno una manifestazione di grande livello, e al Consorzio Bim di Teramo”.

“Quest’anno – dichiara il presidente del Gal Carlo Matone - abbiamo messo a sistema due storiche manifestazioni, l’Incontro internazionale di Penna Sant’Andrea e Valfino al Canto di Arsita, con l’evento conclusivo: il concertone del 12 agosto all’Abbazia di Santa Maria di Ronzano. Con la Notte del Saltarello abbiamo voluto creare un brand dedicato alla valorizzazione turistica dell’Appennino teramano, affinché diventi riferimento per tutto l’Abruzzo”.

Il Festival internazionale di Folklore quest'anno mette a disposizione dei visitatori il servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Penna Sant'Andrea durante le serate di domani e domenica con due tratte: una da Val Volano con arrivo a Piazza Vittorio Veneto a Penna Sant'Andrea, l’altra da contrada Castellaro con arrivo a Via Santa Giusta a Penna Sant'Andrea (corse ogni venti minuti: domani dalle ore 20.30 alle 2 e domenica dalle ore 19.30 all’1.00).

Anche la 47esima prevede la partecipazione di gruppi di ballo internazionali provenienti da varie regioni d’Europa e del mondo. Si entra nel vivo questo pomeriggio, alle ore 17, con il Convegno dedicato al saltarello “La saldarelle: radici e racconti” a cura dell’etnologo Pino Gala. Alle ore 21 apre il Festival con le esibizioni del gruppo folk Matrù ed altri. Domani alle ore 21 ci sarà la tradizionale Notte Folk con la partecipazione dei gruppi “Crifiu” e Après La Classe in concerto; a seguire le esibizioni dello storico gruppo pennese “Li Sandandonijre”, i Caferza ed altri.

Ci sarà anche un’ospite d’eccezione ad aprire la serata di domani: il tenore Piero Mazzocchetti. Domenica 3 agosto alle ore 16 la Santa Messa, alle 17 la grande sfilata dei gruppi e alle ore 21 si terrà l’Incontro di folklore, che conclude tradizionalmente la rassegna, con le esibizioni di gruppi di folklore di Croazia, Messico, Polonia, Ecuador, Serbia e del Laccio d’Amore con la rituale danza.

Tutte le sere, inoltre, stand enogastronomici con pane casereccio farcito specialità locali e artigiani itineranti per le vie del paese.