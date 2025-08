VIDEO-FOTO/ DUEMILA SPETTATORI AI PRATI DI TIVO PER IL CONCERTO DEI TIROMANCINO: MUSICA, MONTAGNA E MAGIA SOTTO IL GRAN SASSO

Un pomeriggio da incorniciare quella vissuto ai Prati di Tivo oggi, dove almeno duemila persone hanno assistito al concerto dei Tiromancino, incantate dalle note e dalla bellezza mozzafiato del Gran Sasso che sovrasta la località montana. Un evento voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Pietracamela, organizzato dalla Palumbo Eventi di Dario Cerasi, con l’obiettivo di rilanciare il turismo e valorizzare l’area montana della provincia di Teramo.

Sul palco, Federico Zampaglione ha regalato emozioni con le sue canzoni più amate, ma non ha nascosto di essere lui stesso il primo a restare affascinato dal contesto naturale: “Uno scenario meraviglioso”, ha detto durante l’esibizione, rivolgendosi al pubblico che gremiva il piazzale.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la nuova scritta installata sulla rotonda del piazzale, che accoglie i visitatori ai Prati di Tivo con un tocco di originalità e identità. Un dettaglio apprezzato da molti, fotografato e condiviso sui social, come segno tangibile di una località che vuole tornare a splendere.

Il concerto ha richiamato non solo turisti, ma anche tantissimi appassionati di montagna e cittadini provenienti da tutto il territorio teramano, a dimostrazione di quanto eventi di qualità possano diventare volano per la promozione culturale e ambientale.

Per chi non ha potuto esserci, c’è ancora un’occasione: i Tiromancino si esibiranno di nuovo in provincia il 14 agosto, questa volta sul litorale, ad Alba Adriatica. Un doppio appuntamento tra mare e monti che promette di lasciare il segno nell’estate musicale abruzzese.