CINEMA / STASERA IL GRAN FINALE DELL'IMAGO FILM FESTIVAL: ECCO TUTTE LE NOMINATION



Dopo giorni di emozioni, visioni d'autore e incontri indimenticabili, cala il sipario sull’Imago Film Festival, la rassegna che ha trasformato Piazza Martiri della Libertà in un grande cinema sotto le stelle, omaggiando il meglio del cinema italiano contemporaneo. Questa sera, la serata di gala e la cerimonia di premiazione chiudono in grande stile un evento che ha saputo coniugare passione, arte e impegno civile. Il festival, diretto artisticamente da Claudio Rossi Massimi e organizzato da Lucia Macale – figura storica del panorama audiovisivo italiano – ha portato a Teramo un programma di altissimo livello, con film intensi e profondi, selezionati tra le oltre 3.000 opere arrivate da ben 125 Paesi del mondo. Un traguardo che conferma la crescente autorevolezza internazionale della manifestazione. Al centro, il cinema come strumento di libertà, racconto e resistenza creativa. Ne è simbolo il mediometraggio pluripremiato Il diritto alla felicità con Remo Girone, diretto dallo stesso Rossi Massimi, autentico manifesto poetico del festival. Ma l’Imago Film Festival è stato anche palco e riflettore per talenti emergenti e grandi nomi: ogni sera, grazie alla conduzione brillante di Federico Perrotta e Valentina Olla, artisti e protagonisti hanno raccontato sé stessi, i propri sogni e quel “volo oltre il limite” che ha ispirato anche il Premio Icaro, consegnato ai nomi più rappresentativi della rassegna. Questa sera, il gran finale promette scintille ed emozioni: sul palco della gala saranno assegnati i riconoscimenti ai film vincitori e agli artisti che hanno lasciato il segno, tra applausi, discorsi e momenti di commozione. L’Imago Film Festival si congeda stasera, ma il suo messaggio resta: il cinema è ancora il luogo dove sogni, storie e verità trovano voce.

ECCO LE NOMINATION