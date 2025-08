PREMIATI IN PIAZZA I VINCITORI DELL'INTERNATIONAL IMAGO FILM FESTIVAL

Una leggera pioggia e l’aria fresca della serata non hanno fermato ieri il cuore pulsante del cinema. Si è conclusa con entusiasmo e applausi calorosi la quarta edizione dell’International Imago Film Festival di Teramo, confermandosi ancora una volta come un punto di riferimento crescente per il cinema d’autore, indipendente e sperimentale. Un festival che ha saputo unire visioni internazionali e talenti emergenti, offrendo in otto giorni uno sguardo profondo e variegato sull'immaginario contemporaneo. Tra i momenti più sentiti della serata conclusiva, l’annuncio dei vincitori, accolto da applausi. Le opere premiate hanno colpito per originalità, coraggio espressivo e impatto emotivo. Film che parlano al presente, senza paura di interrogare, disturbare, commuovere. Il direttore artistico Claudio Rossi Massimi e la curatrice Lucia Macale hanno ringraziato il pubblico, i volontari, le istituzioni e soprattutto gli autori che, con le loro storie, hanno reso viva ogni proiezione: "Il cinema è un ponte tra mondi, e a Teramo questo ponte continua a crescere. Grazie a chi crede in questo sogno condiviso.” Con questa edizione, l’Imago Film Festival consolida il suo ruolo di fucina creativa, di spazio d’incontro e confronto, ma anche di resistenza culturale. Perché in un mondo in continua trasformazione, il cinema resta un linguaggio universale capace di raccontarci – e farci sognare – ancora e ancora.

I VINCITORI