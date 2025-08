MUSICA DA SOGNO IN UNO SCENARIO DA FAVOLA, IL 6 AGOSTO UN EVENTO IMPERDIBILE



Guidati dai maestri Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni, musicisti di straordinaria sensibilità e raffinatezza, i Musici Lotariani daranno vita il 6 agosto alle 17.30 a Piano Roseto di Cortino, ad un concerto in cui le emozioni scorrono potenti e leggere, tra armonie struggenti e melodie senza tempo. Un’esperienza artistica capace di unire generazioni, evocando con eleganza e maestria le atmosfere dei grandi capolavori del cinema internazionale. L’ensemble proporrà un percorso sonoro unico, fatto di arrangiamenti originali e ricercati, dove ogni nota diventa immagine e ogni silenzio racchiude un ricordo. Il pubblico sarà avvolto da un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, trasportato da celebri colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e della musica. “International Music Film” non è solo un concerto, ma un racconto musicale e visivo, capace di toccare corde profonde e risvegliare emozioni autentiche. Un invito a lasciarsi guidare dalla bellezza della musica, in un contesto naturalistico che ne esalta la magia. Un evento di grande valore artistico e culturale, che conferma il talento e la visione degli straordinari Musici Lotariani e la vocazione del territorio ad accogliere esperienze musicali d’eccellenza, organizzato nell’ambito del “32 - Festival di Musica e Teatro”, il progetto culturale promosso da ADSU Teramo nell’ambito di ADSU Pro Ter, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e curato da Luzmek Arte e Cultura / Studio Bottoni / CE Agency.

Ingresso libero – emozioni garantite.