OGGI IL CONCERTO EVENTO: MUSICA DA OSCAR IN UNO SCENARIO INCANTATO



Oggi l’evento "International Music Film – Le più belle colonne sonore di Hollywood” Oggi pomerioggio alle 17,30, Località Ciccarelli a Piano Roseto di Cortino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un appuntamento di rara bellezza: "International Music Film – Le più belle colonne sonore di Hollywood", un evento che promette di incantare. Inserito all’interno della rassegna musicale nel Parco promossa dal “32 - Festival di Musica e Teatro”, il concerto rappresenta una delle punte di diamante del progetto culturale ADSU Pro Ter*, ideato da ADSU Teramo e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, con la curatela di Luzmek Arte e Cultura / Studio Bottoni / CE Agency. Protagonista della serata è l’Orchestra di Fiati I Musici Lotariani, guidata dalla bacchetta esperta di Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. La formazione condurrà il pubblico in un viaggio sonoro tra le più amate colonne sonore del cinema americano: dai grandi kolossal alle commedie intramontabili, dalle pellicole romantiche ai capolavori d’azione. Ogni nota sarà una porta aperta sui ricordi, ogni melodia un’emozione condivisa. Non un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva che intreccia musica, cinema e natura, nel cuore di uno scenario che sembra esso stesso uscito da un film. Un evento pensato per coinvolgere, nella quiete avvolgente dei paesaggi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in un contesto capace di amplificare la magia delle musiche più iconiche del grande schermo. International Music Film è l’occasione perfetta per vivere la magia di Hollywood sotto le stelle, accompagnati dalla musica dal vivo e da una natura mozzafiato.

INFORMAZIONI

📌 Data e ora: Mercoledì 6 agosto, ore 17:30

📍 Luogo: Piano Roseto, Contrada Ciccarelli – Cortino (TE)

🎟 EVENTO GRATUITO - Prenotazione obbligatoria: scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

👟 Consigli utili: spettacolo all’aperto – si consiglia abbigliamento comodo, plaid o stuoia.

🅿 Parcheggi: ampi e disponibili nell’area del concerto.