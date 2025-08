MATILDE BRANDI SARÀ LA GRAN DAMA DEL XXII PALIO DEL BARONE A TORTORETO

Sarà l’attrice, showgirl e conduttrice televisiva Matilde Brandi la protagonista della XXII edizione del Palio del Barone, in programma sabato 16 agosto nel centro storico di Tortoreto. Per la prima volta vestirà i panni della Gran Dama, figura simbolica custode delle chiavi della città, sfilando accanto ai Baroni nel tradizionale corteo medievale che partirà alle ore 20:30. Dopo una lunga carriera tra Rai e Mediaset, Matilde Brandi torna sotto i riflettori in veste inedita. Il suo percorso artistico inizia con Gigi Proietti in “Club 92” e prosegue con successi come “Fantastico” con Raffaella Carrà, “Buona Domenica”, e il varietà “Torno sabato” con Giorgio Panariello. È stata anche protagonista teatrale e primadonna del Bagaglino. Il patron della manifestazione Ennio Guercioni, per il terzo anno consecutivo, sceglie una figura nota dello spettacolo per interpretare la Gran Dama: nelle precedenti edizioni furono Manila Nazzaro e Milena Miconi a ricoprire il ruolo. Il Palio del Barone è una delle rievocazioni storiche più attese dell’estate abruzzese e gode dell’alto patrocinio del Comune di Tortoreto e della Regione Abruzzo.