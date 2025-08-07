MASSIMO RANIERI STASERA SI ESIBIRA' A L’AQUILA CON IL SUO TOUR, SABATO 9 AGOSTO (ORE 21) SARA' AL PORTO DI GIULIANOVA

Un viaggio tra musica, parole, emozioni e memoria, sotto le stelle della Scalinata di San Bernardino: questa sera, alle 21.30, Massimo Ranieri torna in scena all’Aquila con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, tappa del suo applauditissimo tour estivo. L’evento, organizzato dalla Società Aquilana dei Concerti “Barattelli”, conclude la rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”, all’interno del ciclo “Nell’ombra della musica italiana”.

Ranieri, artista poliedrico e amatissimo, porta in scena un live pensato e scritto con Edoardo Falcone, dopo il successo di oltre 800 repliche di “Sogno e son desto”. Uno show completo, che mescola canto, recitazione, danza, sketch comici e momenti autobiografici, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Sul palco con lui, una band di straordinari musicisti, tra cui Claudio Storniolo al pianoforte, Valentina Pinto al violino, Cristiana Polegri al sax, e molti altri.

La scaletta abbraccia i successi intramontabili della sua carriera, tra cui “Perdere l’amore” (Sanremo 1988) e “Lettera di là dal mare” (Sanremo 2022), ma anche inediti firmati da grandi nomi della canzone italiana come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, con la produzione musicale di Gino Vannelli. Immancabile anche il brano sanremese “Tra le mani un cuore”, scritto da Tiziano Ferro e Nek, un messaggio di speranza che tocca le corde più intime dell’animo.

Ranieri torna così in una città che lo ha già accolto con calore in passato: indimenticabile la sua esibizione del 2017 alla Perdonanza Celestiniana, mentre quella dell’anno precedente fu annullata per il lutto seguito al terremoto di Amatrice.

Il viaggio artistico di Massimo Ranieri proseguirà sabato sera alle 21 con un’altra attesissima tappa al Porto di Giulianova, per continuare a regalare emozioni con la sua voce senza tempo e il suo carisma inconfondibile.