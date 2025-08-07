TERAMO ACCENDE LA NOTTE CON I CHEMICAL BROTHERS: GRANDE ATTESA PER IL DJ SET AL PARCO FLUVIALE, VENDUTI QUATTROMILA BIGLIETTI

Oltre 4mila biglietti già venduti e una corsa finale al sold out per l’evento più atteso dell’estate teramana. Domani sera, al Parco Fluviale del Vezzola, approda per la prima volta assoluta in Italia il leggendario duo britannico della musica elettronica: The Chemical Brothers, con il loro esplosivo DJ set.

Un evento unico, parte della rassegna “Teramo Natura Indomita”, organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo con il patrocinio del Comune di Teramo. Ad aprire la serata sarà il noto DJ Erol Alkan alle ore 21.00, mentre l’attesissimo set dei Chemical Brothers prenderà il via alle 22.30, per oltre due ore e mezza di musica ad altissimo impatto. «La prevendita è andata benissimo già da luglio, e in questi giorni molti stanno acquistando gli ultimi biglietti disponibili. Ci aspettiamo quasi il tutto esaurito per venerdì sera», fanno sapere gli organizzatori. I biglietti saranno comunque disponibili anche direttamente in loco. Per garantire la sicurezza e la logistica dell’evento, è stata disposta la chiusura del Ponte San Ferdinando dalle 21 fino all’una di notte, come stabilito da un’ordinanza comunale. Il palco si trova proprio sotto il ponte. Per il pubblico saranno a disposizione i parcheggi di piazzale San Francesco e San Gabriele, mentre l’accesso all’area concerto sarà consentito a partire dalle 19.30 tramite un unico varco pedonale in via del Tiro, con circolazione riservata ai soli residenti. Dopo il concerto teramano, i Chemical Brothers proseguiranno il tour con l’unica altra tappa italiana in programma: sabato a Gallipoli.