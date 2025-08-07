IL 19° LORIS GALA DELLA MODA INCANTA ALBA ADRIATICA TRA ARTE, ELEGANZA E SOLIDARIETÀ

Torna ad Alba Adriatica uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: ilLorisGala della Moda, giunto alla sua19ª edizione, si terrà il10 agosto alle ore 21:15inPiazza Quasimodo, regalando al pubblico una serata straordinaria all’insegna dimoda, musica, danza, arte e cultura. L’evento, che ogni anno attira migliaia di spettatori, è promosso con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Alba Adriatica, rappresentata dall’Assessore al Turismo Paolo Tribuiani, a testimonianza del valore culturale e turistico della manifestazione per il territorio. Il cuore pulsante della serata è l’Arcagency Fashion Art, guidata daEmanuele Danesi. La regia è firmata daLoris Danesi, stilista di fama internazionale e fashion blogger, che porterà in scena una visione raffinata e coinvolgente dell’universo moda."Il 19° Galà della Moda quest’anno accende i riflettori non solo sull’eleganza, ma anche sulla consapevolezza: uno spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione dell’HIV, con un’attenzione particolare alla PrEP, uno strumento ancora poco conosciuto ma straordinariamente efficace."

Sarà la professionistaAntonella Cioccaa condurre l’evento, che accompagnerà il pubblico attraverso performance, musica dal vivo e momenti di intensa suggestione, creando un filo conduttore armonico per tutta la serata. Il parterre degli ospitiè ricco e variegato: tra i nomi più attesi le attriciNadia Rinaldi,Emanuela Tittocchia eBarbara Chiappinila voce potente diMarcella Di Pasquale, direttamente da “The Voice Senior”, e lacriminologa Margherita Carlini, che offrirà uno spunto di riflessione con il suo approccio innovativo.

L’evento si collegherà anche all’iniziativa “Libri in Villa” con un’anticipazione del nuovo libro della scrittriceClaudia Calvarese, che sarà presentato il giorno seguente,11 agosto alle ore 21, pressoVilla Flaiani. Il Gala ospiterà artisti di rilievo nazionale: ilsoprano Consuelo Gilardoni, dellaCompagnia Italiana di Operette, la performerVeruska Puff, capace di fondere sensualità ed energia, e il coreografoRoberto Calderini, che proporrà una coreografia originale interpretata dal gruppo Funky Tribe.

Un viaggio attraverso le arti sceniche, pensato per emozionare e sorprendere il pubblico con qualità e creatività.

Lesfilate di modasaranno dedicate anche alla valorizzazione dei nuovi talenti. Gli studenti dell’Istituto Moda Burgo di Pescarapresenteranno le loro creazioni, offrendo uno sguardo fresco e innovativo sul futuro della moda.

Non mancheranno poi le collezioni modajunior di Baby Blu di Alba Adriatica, gli abiti da cerimonia diNessie Boutique, i raffinatiabiti da sposa firmati Loris Danesie le ultimetendenze eyewearproposte daAlba Vision: un omaggio alla moda in tutte le sue forme e declinazioni. Un ruolo importante sarà ricoperto anche daivolontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Giulianova, sempre al fianco di iniziative ad alto valore sociale.

Ilmake-updegli ospiti sarà curato daChiara Cichetti, titolare del centro esteticoKlessydra, mentre leacconciature saranno affidate alla creatività diBarbara Rabottini. Gliallestimenti floreali, curati da“Un’idea in più”, contribuiranno a creare un’atmosfera elegante e ricercata. L’organizzazione artistica delle sfilate sarà guidata daFrancesco Rastelli, con il supporto delfloor assistant Franco Prunotto. La voce ufficiale dell’evento sarà quella diRadio Linea.

Il 19° Gala della Modasi conferma così come un appuntamento imperdibile: un perfetto equilibrio trabellezza, arte, cultura e solidarietà, pensato per incantare e ispirare. Una notte da vivere con tutti i sensi, lasciandosi avvolgere dalla sua magia.