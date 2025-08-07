VIDEO/ PINETNIE 025 MUSIC FESTIVAL: TRE GIORNI DI MUSICA, CULTURA E EMOZIONI A PINETO

Dal 11 al 13 agosto torna a Pineto il “PinEtnie 025 Music Festival”, giunto alla sua XVII edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Risvegli Sonori con il patrocinio del Comune di Pineto e della Provincia di Teramo, si svolgerà nel suggestivo Parco della Pace, a pochi passi dal mare.

Tre serate all’insegna della musica, dell’incontro e della contaminazione culturale. Si parte l’11 agosto con i giovani Kusameze, seguiti dallo storico live dei Punkreas che celebrano i 30 anni dell’album “Paranoia e Potere”. Il 12 agosto sarà la volta dei Sud Sound System, icone del reggae salentino, che tornano a Pineto dopo oltre dieci anni. In apertura, gli Inna Cantina. Gran finale il 13 agosto con Alborosie & Shengen Clan, preceduti dagli Après La Classe, pronti a infiammare il pubblico con il loro ska-punk travolgente.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella Sala Consiliare della Provincia di Teramo, gli organizzatori Filippo Da Fiume e Luca Romanelli, insieme al consigliere agli eventi Pierpaolo Cantoro, hanno sottolineato il valore culturale e aggregativo del festival: “PinEtnie è nato nel 2007 da un gruppo di amici con un sogno: vedere Pineto più viva. La musica è un linguaggio universale, un ponte tra popoli, emozioni e storie”.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di quattro amici prematuramente scomparsi – Fabio, Gianluca, Mimmo e Paolo – ai quali gli organizzatori hanno rivolto un sentito omaggio: “Il loro sorriso resterà per sempre nei nostri occhi”.

Il sindaco Alberto Dell’Orletta ha definito il PinEtnie “un simbolo della nostra voglia di stare insieme e promuovere la cultura”. Per il consigliere Cantoro, si tratta di “un evento che ogni anno sorprende per qualità e partecipazione”.

Una XVII edizione che si preannuncia vibrante e coinvolgente, capace di unire generazioni, stili e provenienze nel nome della musica.