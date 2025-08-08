VIDEO-FOTO/ CLARA INCANTA TORTORETO: OLTRE 10 MILA PERSONE AL CONCERTO EVENTO DELL’ESTATE

Un bagno di folla e un’energia travolgente hanno segnato la serata di venerdì 8 agosto sul lungomare di Tortoreto Lido. Oltre 10 mila persone hanno gremito Rotonda Carducci per il concerto gratuito di Clara, una delle artiste più amate e seguite della nuova scena pop italiana. L’evento, tra i più attesi del cartellone dell’Estate Tortoretana 2025, è stato organizzato dal Comune di Tortoreto come anteprima delle celebrazioni di Ferragosto. A scaldare il pubblico, già dalle 21.30, un DJ set ispirato agli anni ’90, che ha fatto ballare fan di tutte le età sulle note dei grandi successi dance di quell’epoca.

Uno show tra musica e coreografie

Alle 23, accolta da un boato di entusiasmo, Clara è salita sul palco accompagnata da ballerini e coreografie spettacolari. In scaletta tutti i suoi brani più amati: da Origami all’alba, quadruplo disco di platino, a Ragazzi Fuori, Diamanti Grezzi, Nero Gotico e Febbre, presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2025. Non è mancata Scelte Stupide, la hit realizzata in collaborazione con Fedez che ha conquistato la top ten italiana.

Un’artista vicina ai giovani

Classe 1999, cantante e attrice (indimenticabile nel ruolo di Crazy J nella serie Mare Fuori), Clara ha conquistato il pubblico non solo per la sua voce, ma anche per la sensibilità con cui affronta temi vicini al mondo giovanile, come il benessere psicologico e il sostegno a chi attraversa momenti difficili.

Organizzazione e servizi

La serata, a ingresso libero, è stata gestita con un’efficiente organizzazione logistica: per agevolare gli spostamenti, l’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio navetta gratuito ViviTortoreto lungo il Lungomare Sirena, operativo dalle 19 fino a mezzanotte e 45, con fermate nei punti strategici dell’area pedonale, peccato per l'ordinanza di divieto alle bici che ha creato malcontento tra i presenti ma non si poteva fare diversamente visto che lo scorso anno si sono registrati dei disagi.

Tortoreto, tra mare e borghi

Oltre all’evento musicale, la località teramana continua ad attirare turisti grazie alla sua doppia anima: il vivace Tortoreto Lido, con spiagge attrezzate e lungomare animato, e l’affascinante Tortoreto Alto, borgo storico che regala scorci panoramici mozzafiato.

Il concerto di Clara resterà uno dei momenti più memorabili di questa estate tortoretana, dimostrando ancora una volta come musica e territorio possano fondersi per creare esperienze indimenticabili.